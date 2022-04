Das BKA hat Anfang April 2022 den weltweit größten Darknet-Marktplatz blockiert. Hydra Market ist seit 2015 im Darknet verfügbar gewesen - die Ermittlungen laufen seit 2021. Das Bundeskriminalamt, kurz BKA, hat am 5. April 2022 den weltweit größten illegalen Darknet-Marktplatz abgeschaltet. In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, wurde die Serverinfrastruktur in Deutschland von Hydra Market sichergestellt. Damit ist der illegale Darknet-Marktplatz geschlossen. Darknet-Website des Online-Marktes liegt brach Die ...

