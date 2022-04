Zürich (www.anleihencheck.de) - Aufgrund des Ukraine-Kriegs rechnen wir für die Weltwirtschaft mit einer um 0,5 Prozentpunkte tieferen Wachstumsrate, so die Experten von Swisscanto Invest.Eine globale Rezession könne aber vermieden werden. Weitaus stärker seien die Auswirkungen des Kriegs auf die Inflation. Dies wegen der großen Bedeutung Russlands im globalen Rohstoffhandel. Wenig hilfreich sei darüber hinaus, dass China an seiner strikten Zero-Covid-Strategie festhalte. Die globale Teuerung werde in diesem Jahr deutlich höher ausfallen, als bislang erwartet. Im Jahresdurchschnitt werde sie beinahe 6 Prozent erreichen. ...

