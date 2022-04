Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of India (RBI) ließ die Leitzinsen bei der letzten Sitzung wie von uns erwartet unverändert, obwohl der Markt stark mit einer Anhebung des Reverse Repo-Satzes gerechnet hatte, so die Analysten von Postbank Research.Die RBI halte am Freitag dieser Woche erneut eine Sitzung ab, bei der sie ihre Haltung aufgrund des wachsenden Risikos anhaltend hoher Inflation (über dem oberen Bereich der von der RBI angestrebten Spanne) von "akkommodierend" zu "neutral" ändern könnte. Erwähnenswert sei, dass die Regierung vor kurzem beschlossen habe, den Ölpreisanstieg über Erhöhungen der Kraftstoffpreise teilweise an die privaten Haushalte und Unternehmen weiterzugeben, wodurch das Aufwärtsrisiko für die Inflation ebenfalls steige. Aufgrund der allgemein gemäßigten Haltung des geldpolitischen Ausschusses würden die Analysten von Postbank Research allerdings erwarten, dass die Zentralbank einer Änderung des Reverse Repo Satzes, der derzeit bei 3,35% liege, weiterhin widerstehen werde, aus praktischer Sicht sei das ohnehin bedeutungslos, da die kurzfristigen Zinsen bereits näher an 4,0% lägen. Es sei nicht mit einer Änderung der Zinsen zu rechnen, obwohl sich die geldpolitische Haltung von "akkommodierend" zu "neutral" ändern könnte. (Ausgabe vom 04.04.2022) (05.04.2022/alc/a/a) ...

