Gex Gecko war der Protagonist eines Jump-and-Run-Games für die Playstation 1. Jetzt wurde ein Video einer Fortsetzung des 90er-Jahre-Spiels veröffentlicht, das eine Fortsetzung des Games zeigt, die nie an die Öffentlichkeit gelangte. Das 2D-Spiel "Gex" erschien mit seinem gleichnamigen Charakter im August 1996 für die erste Version der Playstation. In fünf verschiedenen Welten und einer Bonuswelt mussten Spieler dem Gecko-Helden den Weg aus seinem Fernseher, in den er hineingesogen wurde, geleiten. Zwei Jahre später erschien mit "Gex: Enter the Gecko" die Fortsetzung und kurz darauf mit "Gex 3: Deep Pocket Gecko"...

Den vollständigen Artikel lesen ...