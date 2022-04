Ein strammes Akquisitionstempo geht Frequentis. Mittlerweile sechs Unternehmen hat der Spezialist für die Ausstattung von Kontrollzentralen in sicherheitskritischen Bereichen - vom Flughafen bis zur Polizei-Leitstelle - seit dem Börsengang im Frühjahr 2019 zugekauft. Entsprechend groß sind die Herausforderungen, die neuen Firmen in die Vertriebsstrukturen zu integrieren. Doch eine Pause gönnt sich Frequentis nicht. "Wir werden ... The post Frequentis: Die volle Bandbreite appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...