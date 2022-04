DJ EU-Kommission arbeitet an neuen Sanktionen gegen Russland

Von Laurence Norman

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission wird am Dienstag neue Sanktionen gegen Russland vorschlagen. Dazu gehörten ein Verbot der Einfuhr russischer Kohle, die Einschränkung des Zugangs russischer Straßen- und Schiffstransporteure in die EU, die Sanktionierung von Oligarchen und ihrer Familien sowie die Blockierung einiger Maschinenexporte, sagten europäische Beamte.

Die Maßnahmen, die von allen 27 Mitgliedsstaaten der Union unterstützt werden müssen, kommen nach den Berichten vom Wochenende aus der Ukraine über mögliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung, die den Ruf nach strengeren europäischen Maßnahmen gegen den Kreml laut werden ließen.

Das vorgeschlagene Verbot für russische Kohle wäre das erste Mal, dass die EU einen Importstopp für einen der wichtigsten Energielieferanten Russlands beschließt. Die EU-Hauptstädte sind nach wie vor uneins darüber, ob sie ein Verbot für russische Öl- und Gasimporte verhängen sollen, obwohl die Dynamik für die Einführung eines schrittweisen Embargos für russische Öllieferungen zunimmt.

Das Sanktionspaket wäre im Falle seiner Verabschiedung das fünfte Maßnahmenpaket der EU, das sich gegen die russische Wirtschaft und das russische Finanzsystem richtet. In der vergangenen Woche schien es, als wollten sich viele Mitgliedstaaten auf die Konsolidierung und Verschärfung der von ihnen ergriffenen Sanktionsmaßnahmen konzentrieren. Doch die Stimmung in den Hauptstädten schlug schnell um, nachdem Berichte über getötete Zivilisten in Gebieten der Ukraine aufgetaucht waren, aus denen sich die russischen Streitkräfte zurückgezogen hatten.

