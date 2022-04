Mainz (ots) -Fernseh-Liveshow, SWR3 Open Air und "Tatort"-Preview auf der Festivalbühne beim Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis 22. Mai 2022 in Mainz / SWR berichtet vielfältig über das Land, seine Menschen und das JubiläumRheinland-Pfalz feiert seinen 75. Geburtstag. Der SWR kommt mit Stars, Musik, Entertainment und einer "Tatort"-Preview vom 20. bis 22. Mai aufs Festgelände rund um die Große Bleiche und den Ernst-Ludwig-Platz am Mainzer Landtag. Auftakt ist die 90-minütige Liveshow "Rheinland-Pfalz feiert!" mit SWR Big Band, Jupiter Jones und Johnny Logan, die im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Highlight zum Landesjubiläum ist das SWR3 Open Air mit nationalen und internationalen Top Acts wie Milow, Alvaro Soler und Lost Frequencies. Der Sonntagabend gehört dem Mainzer "Tatort"-Team und der Preview des neuesten Krimis mit Heike Makatsch - die vor Ort sein wird - und Sebastian Blomberg. In der SWR Medienlounge präsentiert sich der SWR an allen drei Tagen mit Shows, Aktionen und Information. Der Eintritt ist jeweils frei. Der SWR begleitet das Jubiläum mit einem umfangreichen Angebot online und in seinen Programmen, um den besonderen Geburtstag des Landes zu würdigen.Kai Gniffke: Gelegenheit, Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zu treffenKai Gniffke, Intendant des SWR: "Ein Event wie das Landesjubiläum gibt uns die tolle Gelegenheit, die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer direkt zu treffen. Es ist uns ein großes Bedürfnis unmittelbar bei unserem Publikum zu sein, gerade dann, wenn es etwas zu feiern gibt wie den Geburtstag des Landes. Ich freue mich auf viele schöne Begegnungen."Ulla Fiebig: Eng mit dem Land und seinen Menschen verbundenUlla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin RP: "Rheinland-Pfalz ist für den SWR Heimat. Wir sind eng mit dem Land und seinen Menschen verbunden. Wir sind da, wir berichten über das, was hier passiert und was wichtig ist. Wir begleiten in heiteren, ernsten, schönen und auch traurigen Stunden. Das Jubiläum ist nun vor allem ein Anlass zu feiern. Wir laden die Menschen dazu in die Mainzer Innenstadt ein. Und mit vielen Programmen und Angeboten im Hörfunk, Fernsehen und Internet erinnern wir an Ereignisse und Geschichte, wir schauen auf die Menschen, die Kultur und die Entwicklung des Landes. Rheinland-Pfalz ist ein schönes und lebenswertes Bundesland.""Rheinland-Pfalz feiert!" - Liveshow aus Mainz zum Landesgeburtstag"Rheinland-Pfalz feiert!" - so der zum Landesjubiläum passende Name der Liveshow des SWR Fernsehens am Freitagabend, 20. Mai, ab 20:15 Uhr. Moderator Martin Seidler präsentiert auf der SWR Open-Air-Bühne mitreißende Livemusik und spannende Gäste aus dem Land. Ein roter Faden ist die SWR Big Band: Die vielfach ausgezeichnete Formation begleitet musikalisch die Stars des Abends. Topact ist Jupiter Jones - die Kultband aus der Eifel landete mit "Still" einen Megahit. Weitere musikalische Highlights sind der irische Sänger Johnny Logan mit seinem Hit "Hold me now", der deutsche Musicalstar Sabrina Weckerlin und der Sänger Patrick Lück aus der Vulkaneifel, der neue Frontman der Kölner Kultband Höhner. Stellvertretend für die vielen jungen Menschen, die mit ihren Visionen Rheinland-Pfalz in die Zukunft führen, sind zwei Jungunternehmer aus der Region zu Gast, die sich auf außergewöhnliche Weise für den Umweltschutz engagieren. Auch ein Blick in die Historie mit MrWissen2Go, Mirko Drotschmann, darf nicht fehlen. Mit Moderator Jens Hübschen geht es auf Quiz-Tour in die Geschichte des Landes. Neu in der Show ist das Interaktionstool meinSWR, mit dem die Zuschauer:innen vor Ort und auch zuhause direkt das Programm des Abends mitbestimmen können.SWR3 Open Air - Sechs Stunden Stars live auf der Großen BleicheEndlich wieder Live-Konzerte, endlich wieder ein großes Open Air: Am Samstagabend, 21. Mai, übernimmt SWR3 die Bühne. Die Singer-Songwriterin Emily Roberts, bekannt durch ihren Gesang im Hit "Bitter Sweet Symphony", eröffnet das Open Air Event. Stars wie der britische "SWR3 New Pop"-Artist Tom Grennan ("A little bit of love"), der belgische Sänger und Gitarrist Milow ("You don't know"), der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler ("La cintura") heizen dem Publikum in den folgenden Stunden ein und werden den Fans eine unvergessliche Mainacht schenken. Zudem wird Lost Frequencies, Producer und DJ aus Belgien ("Are you with me"), als DJ Closing Act für die nötige Party-Atmosphäre zum Abschluss sorgen. SWR3 Chef Thomas Jung: "Die Musikerinnen und Musiker freuen sich darauf, endlich mal wieder vor Tausenden live zu spielen. Mainz markiert eines der ersten großen Open Airs in Deutschland nach der langen Pandemie-Auszeit. Wir bringen zusammen, was endlich wieder zusammengehört: große Künstler, begeisterte Fans und die beliebte Popwelle SWR3." SWR3 wird das Open Air multimedial begleiten und damit auch zu den Nutzerinnen und Nutzern nachhause bringen - im Radio, online und in sozialen Netzwerken. Geplant sind u. a. (ein) Festivalradio, Reporterbeiträge, Künstlerinterviews und Insta-Stories.Die KiKA Show - einfach zum MitmachenKiKA bietet seinen Fans die Möglichkeit, Stars live zu erleben. Unter dem Motto "KiKA kommt zur dir!" beteiligt sich der Kinderkanal von ARD und ZDF am Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr, mit einer großen Mitmach-Show am Rheinland-Pfalz-Tag. KiKA-Moderatorin Singa Gätgens, der TanzTapir vom "KiKA-TanzAlarm" und Christian mit Kikaninchen sind vor Ort und laden das Publikum zu einer erlebnisreichen, interaktiven Liveshow auf der großen Bühne ein. Mit dabei ist auch Bernd das Brot - allerdings absolut unfreiwillig."In seinen Augen" - "Tatort "-Preview zum AbschlussAuf der Leinwand der großen SWR Festivalbühne ist am Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr, die Premiere des neuesten Mainz-"Tatorts" mit dem Titel "In seinen Augen" angesagt (Sendetermin: Sonntag, 26. Juni 2022, 20:15 Uhr im Ersten). Hier müssen Heike Makatsch als Ellen Berlinger und Sebastian Blomberg als Martin Rascher die Todesumstände einer reichen Witwe aufklären. Ihre Freundin verdächtigt den jungen Liebhaber, nachgeholfen zu haben. Die drei werden von Michaela May, Ulrike Krumbiegel und Klaus Steinbacher gespielt. Heike Makatsch wird an dem Abend auf der SWR Open-Air-Bühne dabei sein.SWR Medienlounge - einfach fragenSich einmal wie ein:e Nachrichtenspecher:in fühlen, in die Rolle eines DJs oder einer DJane schlüpfen oder in virtuelle Welten tauchen: In der SWR Medienlounge auf dem Ernst-Ludwig-Platz präsentieren sich drei Tage lang die verschiedenen Programme und Redaktionen des SWR. Ihre Fragen zu Radio, Fernsehen, Internet-Formaten können die Gäste direkt den Programmmachenden stellen. Die Wiese und ein abwechslungsreiches Catering-Angebot laden zum Entspannen und Genießen ein.75 Jahre Rheinland-Pfalz in den Angeboten und Programmen des SWRDer SWR hat für das Landesjubiläum ein außergewöhnlich umfangreiches Angebot in seinen Programmen vorbereitet. So steht z. B. der 22. Mai im SWR Fernsehen fast komplett im Zeichen des Geburtstags mit filmischen Serien, Dokumentationen und dem Festumzug. Am 26. Mai begibt sich eine 90-minütige Dokumentation auf Streifzüge durch die Geschichte von Rheinland-Pfalz - immer den ersten Satz der Verfassung im Blick: "Der Mensch ist frei". "Zur Sache Rheinland-Pfalz", "Landesschau Rheinland-Pfalz", "Bekannt im Land" - sie alle sind dabei, wenn es heißt "75 Jahre Rheinland-Pfalz". Im Städteduell "Stadt - Land - Quiz" treten die Bundesländer gleich zwei Mal gegeneinander an: passend zum 70-jährigen Bestehen von Baden-Württemberg und zum 75-jährigen Jubiläum von Rheinland-Pfalz. Auch die Radioprogramme bereiten sich auf das Landesjubiläum vor. SWR1 stellt 75 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer vor und nimmt seine Hörer:innen mit auf eine spannende Zeitreise durch die bedeutendsten Festivals im Land. SWR4 legt den Fokus auf das Leben in Rheinland-Pfalz. Ab dem 13. Mai findet zum Landesjubiläum erstmals ein regionaler Schwerpunkt im SWR Channel der ARD Mediathek statt - ein eigenes Angebot mit dokumentarischen Formaten sowie aktuellen Sendungen.Das Programm der SWR Bühne auf der Großen Bleiche im ÜberblickFreitag, 20. Mai 202214:00 Uhr: Rheinland-Pfalz feiert! TV-Proben mit Musik20:15 Uhr: Rheinland-Pfalz feiert! Liveshow aus Mainz zum Landesgeburtstagmit der SWR Big Band featuring Jupiter Jones u. a.Samstag, 21. Mai 2022SWR3 Open AirAb 17:30 Uhr: SWR3 präsentiert Livemusik mit nationalen und internationalen Top Acts: Emily Roberts, Tom Grennan, Milow, Alvaro Soler und Lost FrequenciesSonntag, 22. Mai 202215:00 Uhr: Die KiKA ShowMit dem TanzTapir vom "KiKA-TanzAlarm", Christian mit Kikaninchen und Bernd das Brot18:00 Uhr: Premiere des Mainz-Tatorts "In seinen Augen"Weitere und aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen des SWR beim Landesjubiläum unter SWR.de/75-jahre-rlpEin chronologischer Überblick über das Jubiläum in SWR Fernsehen und ARD Mediathek, SWR1 RP und SWR4 RP sowie SWR.de findet sich hier: http://swr.li/swrjubilaeumsprogramm-75-jahre-rlp