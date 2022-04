Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, zuletzt haben uns Technologie-Aktien nicht so richtig begeistert. So notiert der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn rund 4 % unter Wasser. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist weder Baisse noch Hausse. Tatsächlich allerdings "belügt" uns der Index diesmal, sodass man die klare Kaufgelegenheit vor allem in der zweiten und dritten ...

