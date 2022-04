Wien (www.fondscheck.de) - Benno Kriews verstärkt seit dem 1. April das Vertriebsteam von Columbia Threadneedle Investments in Frankfurt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Sales Director berate und betreue Kriews unabhängige Finanzberater, Maklerpools, Fondsplattformen, Vermögensverwalter sowie Dachfonds. Kriews berichte an Bernd Klapper, Head of Discretionary Sales Germany. ...

