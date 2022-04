Jüngsten Informationen zufolge greift Russland nicht nur die Treibstoffvorräte im ganzen Land an, sondern beschließt auch, die Lebensmittelvorräte zu zerstören. Die Ukraine berichtet, dass Russland sechs Getreidesilos zerstört hat. Wie man sieht, sind die Aussichten für ukrainische Weizen- und Maisexporte sehr ungewiss. In den Vereinigten Staaten wurde die Qualität des Winterweizens für den Beginn der Sommersaison als die schlechteste seit einem Jahrzehnt eingestuft! Der Anteil des Weizens in ausgezeichnetem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...