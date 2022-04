Gestern kam die Energiekontor Aktie in unserem Vergleich "Encavis PNE Energiekontor BayWa Nordex oder ABO Wind - Bilanzen 2021 gegenübergestellt. Windenergieaktie ist nicht gleich Windenergieaktie." gut"weg". Überzeugende Kursentwicklung, starke Zahlen und Verwässerungsschutz waren drei Gründe.Und heute meldet die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506) einen weiteren Grund: Man hat weiteres Windparkprojekt in Schottland an Capital Dynamics, einer weltweit tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft, veräußert. Bei dem Windpark handelt es sich um das subventionsfreie und sofort umsetzbare Projekt "Pines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...