Tesla-Chef Elon Musk ist zum größten Aktionär von Twitter geworden. Der Tech-Milliardär hält einen Anteil von 9,2 Prozent, die Twitter-Aktie gewann am Montag 27 Prozent. Was hat der umtriebige Musk mit dem Kurznachrichtendienst vor? Wie geht es mit der Aktie weiter? Was passiert mit Facebook und Snap? Andreas Deutsch und Benedikt Kaufmann klären in der neuen Folge von "Money Train" auf. Alle Folgen von Money Train hören Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von ...

