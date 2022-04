Die Coronakrise bringt Berufstätige dazu, ihren Job zu hinterfragen. Schon lange ist die Rede von der Great Resignation. Erstmals ist die Wechselbereitschaft hierzulande höher als in den USA. The Great Resignation: Das ist die Bezeichnung, die sich seit Corona hinter der hohen Wechselbereitschaft unter Arbeitnehmenden verfestigt hat. Gemeint ist, dass immer mehr Menschen ihren Job sowie ihr Verhältnis zum Arbeitgebenden infrage stellen und resigniert über eine Kündigung nachdenken. Bislang hat dieser Trend vor allem in den USA zugeschlagen. In Deutschland sei der Arbeitsmarkt nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...