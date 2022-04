BERLIN (dpa-AFX) - Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl im Saarland kann die SPD einer Umfrage zufolge auch im Bund in der Gunst der Wählerinnen und Wähler zulegen und überholt die Union. Laut dem RTL/ntv-Trendbarometer kommen die Sozialdemokraten auf 27 Prozent (plus 3 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche), während die CDU als Wahlverlierer im Saarland bundesweit zusammen mit der CSU zwei Punkte einbüßt und nun bei 24 Prozent steht - ein Wechsel an der Spitze also. Die Grünen, die an der Saar extrem knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, gewinnen einen Punkt hinzu und erreichen erstmals seit August 2021 wieder 19 Prozent.

Nach der am Dienstag veröffentlichen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von RTL Deutschland liegt die FDP bei 8 Prozent (-1) und damit nun hinter der AfD, die unverändert auf 9 Prozent kommt. Auch die Linke verliert einen Punkt und sinkt auf 4 Prozent.

Die Beliebtheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ging deutlich zurück - mit seiner Arbeit sind aktuell nur 45 Prozent der Befragten zufrieden, während es Anfang März noch 60 Prozent waren. Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) kommen jeweils auf unverändert hohe Werte: 58 Prozent beziehungsweise 53 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Auf einen relativ schwachen Wert von 28 Prozent zufriedenen Befragten kommt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD)./mi/DP/eas