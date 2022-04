Mainz (ots) -Achtung. Bitte geänderten Programmhinweis beachten.Samstag, 23 April 2022, 20.15 UhrDer Quiz-Champion - Das Promi-SpecialDas härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner"Der Quiz-Champion" meldet sich mit einem Highlight zurück. In dieser Folge treten prominente Kandidaten an, um Quiz-Champion zu werden.Unter anderen trauen sich Michael Mittermeier und Sonja Zietlow und spielen in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für den guten Zweck?Das Experten-Team besteht in der Spezialausgabe aus Axel Milberg(Literatur und Sprache), Johann Lafer (Ernährung), Britta Heidemann (Sport), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) sowie Frank Plasberg (Zeitgeschehen). Wie gut schlagen sich die Prominenten gegen die erfahrenen Experten? Die Antwort auf diese Frage macht den besonderen Reiz des Specials aus.Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, in den Duellen und in einem möglichen Finale derjenige durchsetzen, der Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5189700