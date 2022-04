Temenos wurde aufgrund seiner Produktstrategie für Vermögensverwaltung und Angebotsstärke am besten positioniert

Temenos (SIX: TEMN), die Cloud-Banking-Plattform, ist in The Forrester Wave: Digital Wealth Management Platforms (DWMP) für das erste Quartal 2022 als führend bewertet worden.

Temenos erhielt die maximalen Punktzahlen in den Kategorien Strategie und aktuelles Angebot. Der Bericht hält fest: "Temenos überzeugt in den meisten Bereichen der Produktfunktionalität..." und "sein Innovations-Hub setzt den Fokus auf erklärbare KI/ML, Funktionen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG), digitale Vermögenswerte und ausgereifte Analytik".

In dem von Vijay Raghavan, Senior Analyst, Forrester, verfassten Bericht heißt es: "Die Vermögensplattform von Temenos enthält umfassende Standardfunktionen für Unternehmen und Zugang zu einem breiten Spektrum an Fintech-Lösungen von Drittanbietern. [...] Temenos ist eine gute Wahl für Finanzinstitute auf der ganzen Welt, die auf umfangreiche Geschäftsfunktionen, tragfähige Daten und Analytik sowie einen Anbieter mit Zugang zu einer weltweiten Partner-Community und einem großen Marktplatz für Fintech-Lösungen über die Exchange-Plattform von Temenos setzen."

Der Bericht von Forrester führt aus: "Temenos zeichnet sich durch seine durchgängigen Funktionen in der digitalen Vermögensverwaltung aus. Als einer der etabliertesten Anbieter im DWMP-Bereich verfügt Temenos aufgrund der Kenntnis der verschiedenen Märkte über einen vielfältigen Kundenstamm in Europa, dem Raum APAC, dem Nahen Osten und Lateinamerika, mit dem Ziel, den Marktanteil in Nordamerika zu erhöhen. Temenos überzeugt in den meisten Bereichen der Produktfunktionalität und wird mithilfe eines Fahrplans und der geplanten Erweiterungen diesen Weg künftig fortsetzen können."

Forester Wave bewertet die 12 bedeutendsten Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsplattformen anhand von 27 Kriterien für ihr aktuelles Angebot, ihre Strategie und Marktpräsenz. Temenos erhielt die maximale Punktzahl in verschiedenen Bewertungskategorien wie etwa in den Kategorien Kundenerlebnis, Umsetzung des Fahrplans, Partner-Ökosystem und geplante Erweiterungen.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Wir sind stolz auf unsere Führungsstellung in dieser Forrester Wave, die unsere kontinuierlichen Investitionen in die Vermögensverwaltungstechnologie untermauert. Mit Blick auf die fallenden Margen im Privatkundengeschäft setzen die Banken zwecks höherer Renditen und einer Diversifizierung des Geschäftsmodells den Fokus auf die Vermögensverwaltung. Überdies verzeichnet die Branche einen rasanten Wandel angesichts der Vermögensübertragung zwischen den Generationen, einer stetigen Zunahme vermögender Privatpersonen, neuer Anlageklassen und neuer Vorschriften. Mit einem hervorragenden digitalen Kundenerlebnis, hyper-personalisierten Dienstleistungen und hochautomatisierten Prozessen, unterstützt von Temenos, bieten diese Trends echte Chancen für Vermögensverwaltungsunternehmen hinsichtlich der Kundenbindung und Gewinnung einer neuen Generation von Anlegern."

Der Ansicht von Temenos zufolge zeugt diese führende Position für das Engagement von Temenos in der Vermögensverwaltung und den weltweit Erfolg bei der Bedienung einiger der weltweit größten Vermögensverwaltungsfirmen. Mit den "Temenos Wealth"-Lösungen können sich Banken durch hyperpersonalisierte digitale und menschliche Kundeninteraktionen abheben. Gleichzeitig werden Vermögensverwaltungsunternehmen in die Lage versetzt, ihre Effizienz durch Kernautomatisierung und Cloud-Technologie zu fördern.

Ende

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005860/de/

Contacts:

Jessica Wolfe und Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com



Alistair Kellie und Andrew Adie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com