München (ots) -Ab 1. Mai gilt an bayerischen Schulen und Kitas keine Corona-Testpflicht mehr. Dies hat das bayerische Kabinett beschlossen. Derzeit werden Bayerns Schüler und Kita-Kinder noch dreimal pro Woche getestet. Auch die Maskenpflicht im Schulgebäude wurde aufgehoben.Der kinder- und jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Jan Schiffers, begrüßt diese Entscheidung:"Endlich hat die unselige Corona-Politik der Staatsregierung ein Ende! Das ist ein großer Erfolg für die AfD und alle mutigen Bürger, die in den vergangenen Monaten im gesamten Freistaat auf die Straße gegangen sind und die Rückkehr zur Normalität gefordert haben. Wie wurden wir als AfD dafür geschmäht und verunglimpft! Jetzt übernimmt Söder, der immer den Hardliner gespielt hat, plötzlich unsere Position und tut so, als wären Vernunft und Wissenschaftsorientierung für ihn selbstverständlich. Wir können nun mit einiger Genugtuung feststellen, dass sich der zähe Kampf für Freiheit und Bürgerrechte letztlich doch lohnt.Besonders freuen wir uns für die Kinder und Jugendlichen, die ab Mai nicht mehr mit sinnlosen Masken- und Testpflichten drangsaliert werden. Sie können sich nun wieder besser auf den Unterricht konzentrieren, was nach mehr als zwei Jahren chaotischer Verbots- und Vorschriftenpolitik dringend nötig ist.Dennoch dürfen wir uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen. Noch immer steht die Einführung einer Impfpflicht im Raum, und es ist auch immer noch möglich, dass Bundes- und Staatsregierung ab Herbst versuchen, die Bürger erneut an die Corona-Leine zu nehmen. Als AfD werden wir jeden Versuch, zum restriktiven, willkürlichen Corona-Regime zurückzukehren, auch in Zukunft entschieden bekämpfen."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5189736