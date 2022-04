Am 20. April soll es soweit sein: Der europäische Wasserstoffproduzent Nel ASA will sein Elektrolyseurwerk auf der norwegischen Halbinsel Herøya eröffnen. Was macht die Aktie?

Am 20.April 2022 soll es soweit sein: Die neue Elektrolyseuranlage im norwegischen Herøya soll maximal 500 Megawatt produzieren können.

Das Unternehmen kündigte die Eröffnung auf Twitter an:

Der Aktienkurs ist seit einem Monat im Aufwärtstrend und notierte am Dienstag, den 05. April bei 1,71 Euro. Ein Plus von über fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Analysten von Goldman Sachs setzen das Kursziel auf 17 Norwegische Kronen, etwa 1,78 Euro.

