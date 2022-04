Hinweis: der Autor, der uns diese Eindrücke aus dem Lockdown in Shanghai schildert, lebt in der Stadt und möchte daher anonym bleiben! Wir haben den Beitrag daher unter "Redaktion" veröffentlicht - Der Lockdown ist wirklich sowohl in Puxi und Pudong verlängert worden. Gerüchte besagen, bis Freitag. - Mittlerweile ist das Militär mit 30,000 Soldaten eingerückt, ...

