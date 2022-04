YOC bleibt auf Wachstumskurs. Aufgrund der Skalierung des Transaktionsvolumens durch die innovativen Technologien der Gesellschaft entwickelt sich die Kostenstruktur der Berliner unterproportional im Verhältnis zu den Umsatzerlösen. Der Aussicht auf dynamisch steigende Gewinne im laufenden Jahr kommt bei den Investoren gut an.YOC agiert hier am Puls der Zeit. "Durch steigende Investitionen in unsere Technologie differenzieren wir VIS.X deutlich von den Plattformen der großen US-Tech-Player", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...