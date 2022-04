Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Aktien New York: Verluste - Aussicht auf straffere Geldpolitik In Erwartung weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland haben die US-Aktienmärkte wieder einen Gang zurückgeschaltet. Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn gerieten am Dienstag nun insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck … weiterlesen Panorama Corona-Quarantäne nur noch freiwillig - Neue Laxheit für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...