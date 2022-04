Halle/MZ (ots) -



Gegen ein sofortiges Embargo spricht vor allem, dass die Konsequenzen für die hochgradig vernetzte deutsche Wirtschaft kaum abzusehen sind. Schließlich sollte es von der gesamten EU verhängt werden; dies würde die Gefahr in sich bergen, dass es in ihren Grenzen zu einer verschärften Konkurrenz auf dem Energiemarkt käme, und hätte wiederum Folgen für den politischen Zusammenhalt.



Bei all dem sind die innergesellschaftlichen Spannungen mit zunehmender Inflation, Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit noch gar nicht berücksichtigt. AfD, Linke und Teile der Union würden sie politisch auszuschlachten wissen. Ohnehin hat Corona leider bewiesen, dass in Deutschland nicht nur vernunftbegabte Menschen mit Freude an Disziplin und Rücksichtnahme daheim sind, sondern auch andere.



