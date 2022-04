Juniper Research zeichnet Experian als etablierten Marktführer aus und hebt dessen Vorzeigeplattform für Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung, CrossCore, hervor

Experian, ein weltweit tätiges Informationsdienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden Technologien, Daten und Analysen zur Verfügung stellt, wurde im Digital Identity Competitor Leaderboard von Juniper Research zum führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Identität ernannt.Der Bericht stellt eine Fünf-Jahres-Prognose für den Bereich der digitalen Identität auf und führt Experian und seine CrossCore-Plattform als Marktführer in Bezug auf Kapazität, Leistungsfähigkeit und Produktstärke an.

Juniper Research acknowledges Experian as an established leader in digital identity, highlighting their flagship identity and fraud platform, CrossCore. (Source: Juniper Research)

"Wir freuen uns sehr, dass Juniper Research uns als Top-Anbieter für digitale Identitätslösungen positioniert hat", sagte David Britton, Vice President des Bereichs Global Strategy for Digital Identity Fraud bei Experian. "Die Fähigkeit, einen Kunden bei digitalen Transaktionen genau zu identifizieren, hilft unseren Kunden, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und Betrug zu verhindern. Die Bekämpfung von Betrugsdelikten und die Risikominderung bei gleichzeitiger Gewährleistung eines großartigen Kundenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Mission von Experian, die digitale Welt sicherer zu machen, auch wenn Bedrohungen durch Cybersicherheitsangriffe weltweit zunehmen."

CrossCore, das Vorzeigeprodukt von Experian für das digitale Identitäts- und Betrugsmanagement, wurde 2016 eingeführt und wird derzeit von über 400 Kunden weltweit genutzt. Dank jüngster Übernahmen und neuer Partnerschaften mit Drittanbietern wurden die Identitäts- und Betrugsfunktionen von CrossCore erweitert und die Reichweite erhöht. Andere Produkte aus den Bereichen Identität, Betrug und Entscheidungsfindung von Experian sind in CrossCore integriert, und Kunden können zudem ihre eigenen Produkte mit der Plattform vernetzen. Weitere Informationen über die CrossCore-Plattform finden Sie hier.

Juniper Research wies auf die kürzlich erfolgten Updates von CrossCore hin, mit denen die Prozesse zur Identitätsüberprüfung weiter verbessert wurden, und stellte fest: "Einer der wichtigsten Vorteile der Plattform ist die Flexibilität, die sie bietet: Kunden sind in der Lage, die benötigten Services auf der Grundlage der Workflow-Logik und der Entscheidungskriterien für die einzelnen Transaktionen festzulegen. Geschäftskunden können zudem Self-Service-Workflows und Berichtsmechanismen nutzen und so ihre Strategien anpassen." Experian wurde außerdem für seine hohe Kompetenz in Bezug auf Partnerschaften, Identifikationsabdeckung, Kunden und Implementierungen ausgezeichnet.

