WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Generalstabschef Mark Milley hat mit Blick auf Russland und China vor einer möglichen Zunahme größerer internationaler Konflikte gewarnt. "Wir haben es jetzt mit zwei Weltmächten zu tun, China und Russland, die beide über beträchtliche militärische Fähigkeiten verfügen und die Absicht haben, die Regeln der derzeitigen Weltordnung grundlegend zu ändern", sagte Milley am Dienstag vor dem Streitkräfteausschuss im Repräsentantenhaus. Die Welt werde immer instabiler. "Das Potenzial für erhebliche internationale Konflikte zwischen Großmächten nimmt zu, nicht ab."

Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bezeichnete Milley als die "größte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt", die er in seinen 42 Dienstjahren für das Militär erlebt habe. Die Invasion untergrabe "den globalen Frieden und die Stabilität, für deren Verteidigung meine Eltern und eine ganze Generation von Amerikanern so hart gekämpft haben", sagte Milley weiter. Der Generalstabschef betonte, dass er davon ausgehe, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine lange geplant habe./nau/DP/nas