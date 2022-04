Mit einer Bewertung von rund drei Milliarden US-Dollar ist Remote eines der am schnellsten wachsenden europäischen Startups, das keiner kennt. Das liegt an der Geschäftsidee, die allerdings sehr interessant ist. Das 2019 in Portugal gegründete und mittlerweile aus dem kalifornischen San Francisco agierende Startup Remote darf sich über eine frische Finanzierungsrunde freuen, die dem Unternehmen immerhin weitere 300 Millionen Dollar in die Kassen gespült hat. Damit will sie offiziell auch in Deutschland durchstarten. Namhafte Investoren steigen bei Onboarding-Plattform ein Zu den Investoren gehören ...

