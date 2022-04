Die Übernahme ermöglicht BFSI-Organisationen fortschrittliche, KI-gestützte Omnichannel-Conversational-Engagement-Lösungen

Gupshup, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Conversational Engagement, gab heute die Übernahme von Active.Ai bekannt, der führenden Conversational-AI-Plattform, die bei Banken und Fintech-Unternehmen im Einsatz ist. Die Übernahme verbessert die Lösungen von Gupshup im Bereich Customer Experience (CX) für BFSI-Kunden.

Active.Ai mit Hauptsitz in Singapur versorgt BFSI-Kunden in 43 Ländern mit einer "Conversational Banking as a Service"-Plattform (CBaaS), die den Kunden dabei hilft, jeden Monat mit Millionen von Kunden in Kontakt zu treten. Active.Ai hat bereits mehr als 300 Millionen Benutzerinteraktionen über Sprache, Video und Messaging ermöglicht, über 30 Millionen Serviceanfragen bearbeitet und insgesamt mehr als 50 Millionen Anfragen mit einer Genauigkeit von 95 Prozent erfüllt.

Zu den wichtigsten Kunden von Active.Ai gehören die Royal Credit Union und die CommFirst Federal Credit Union in den USA, die Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Tata Capital, die IndusInd Bank und HDFC Securities Ltd in Indien, NTUC Income, NIUM und die Tonik Bank in Südostasien sowie die Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB), Qatar Islamic Bank und Burgan Bank im Nahen Osten. Das Unternehmen unterhält enge Partnerschaften mit AWS, Microsoft, Infosys (Finacle), TCS, Finastra, EY, PwC und Accenture.

"Mit Conversational AI hilft Gupshup weltweit tätigen Unternehmen, neue und aufregende Wege zu finden, um mit Verbrauchern auf natürliche und kontextbezogene Weise in Kontakt zu treten. Die zuverlässige CBaaS-Plattform von Active.Ai verleiht unserem Produktstack mehr vertikale Tiefe und gibt BFSI-Kunden die Tools an die Hand, mit denen sie intelligente, nahtlose Mikrogespräche mit Verbrauchern über Sprach-, Video- und Messaging-Kanäle führen können", so Beerud Sheth, Mitbegründer und CEO von Gupshup. "Wir freuen uns, das Team von Acitve.Ai in der Gupshup-Familie willkommen zu heißen und die nächste Phase der Innovationen im Bereich Conversational Engagement und Handel voranzutreiben."

In der "Conversational Economy" ist eine Business-to-Consumer-Interaktion, die fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung mit tiefgreifender Unternehmensanbindung kombiniert, unerlässlich. Die Conversational-Engagement-Plattform von Active.Ai wird von führenden Finanzunternehmen in 43 Ländern genutzt", sagte Ravi Shankar, Mitbegründer und CEO von Active.Ai. "Wir freuen uns, mit Gupshup zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Conversational Engagement im Bereich der Finanzdienstleistungen mitzugestalten."

"Die Technologieplattform von Active.Ai versetzt Finanzinstitute rund um den Globus in die Lage, ihre Kunden mit Hilfe von KI effektiv anzusprechen. Die Fusion mit Gupshup ist ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. Gemeinsam können sie Unternehmenskunden ein modernes Omnichannel-Engagement über Messaging, Sprache und Video bieten", sagte Ben Mathias, Managing Partner bei Vertex Ventures.

Zu den Investoren von Active.Ai gehören InnoCells, Kalaari Capital, Vertex Ventures, Chiratae Ventures, CreditEase, DI und Kstart.

