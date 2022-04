The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2022



ISIN Name

GB00BN0TY502 ORCADIAN ENERGY PLC

SE0011115963 VEONEER SDR DL 1

US25470F1049 DISCOVERY A DL-,01

