Webbing, ein globaler MVNO-Konnektivitätsanbieter (Mobile Virtual Network Operator) für Unternehmensmobilität und IoT, hat heute die sofortige Verfügbarkeit von WebbingCTRL, bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um eine schnelle und einfache, weltweit einsetzbare Konnektivitätslösung. WebbingCTRL ist die einzige SIM-Karte der Welt, die mühelos und aus der Ferne zur SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters umfunktioniert werden kann, wodurch die Bindung an den Netzbetreiber entfällt und eine vollständige Kontrolle über die Konnektivität mit Zero-Touch-Provisioning ermöglicht wird.

IoT-Konnektivität kann erhebliche Kosten verursachen und Zeit in Anspruch nehmen, um die Implementierung von Netzanbietern zu orchestrieren. Darüber hinaus ändern sich IoT-Anwendungsfälle so schnell, dass Unternehmen bereits jetzt zukunftssichere Entscheidungen treffen müssen, um zukünftige Herausforderungen im Bereich der Konnektivität bewältigen zu können. Mit der WebbingCTRL-Plattform können Unternehmen einen Netzbetreiber für eine beliebige Anzahl an IoT- oder Unternehmensbereitstellungen einfach hinzufügen und entfernen oder zu einem anderen Mobilfunkbetreiber ihrer Wahl wechseln, bei dem sie ein eSIM-Abonnement haben. Eine Carrier-Integration ist nicht erforderlich.

Die IoT-Umgebung wird immer dynamischer, und die Konnektivitätslösungen müssen jetzt und in Zukunft an schnelllebige Implementierungen angepasst werden. Die WebbingCTRL eSIM bietet umfassende Flexibilität, um sicherzustellen, dass die Geräte überall auf der Welt zuverlässig verbunden sind. Die Möglichkeit der Fernbereitstellung von Geräten ohne zusätzliche Integration oder Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber verkürzt außerdem die zeitaufwändigen Bereitstellungszyklen und kann sich erheblich auf die Skalierbarkeit auswirken.

Die WebbingCTRL eSIM-Lösung ist geräteunabhängig und in beliebigem Formfaktor erhältlich. Folglich erhalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Konnektivität für eine breite Palette von Anwendungsfällen, wie beispielsweise:

Mobile Konnektivität für Mitarbeiter im Unternehmen: Unternehmen können ihren Mitarbeitern eine nahtlose Konnektivität bieten, wenn sie Landesgrenzen überschreiten und in Gebiete reisen, in denen ein Anbieter eine bessere Abdeckung gewährleistet als ein anderer.

Unternehmen können ihren Mitarbeitern eine nahtlose Konnektivität bieten, wenn sie Landesgrenzen überschreiten und in Gebiete reisen, in denen ein Anbieter eine bessere Abdeckung gewährleistet als ein anderer. Transport und Logistik: Ermöglicht es IoT-Ortungsgeräten, automatisch von einem privaten Netzwerk in einem Warenlager in ein öffentliches Netzwerk zu wechseln, wenn sie unterwegs sind.

Ermöglicht es IoT-Ortungsgeräten, automatisch von einem privaten Netzwerk in einem Warenlager in ein öffentliches Netzwerk zu wechseln, wenn sie unterwegs sind. Unternehmenskritisches IoT: Wenn die Abdeckung eines Anbieters ausfällt, schaltet die Lösung automatisch auf einen anderen Anbieter um und verhindert so eine Unterbrechung von Abläufen, die von der Konnektivität abhängen.

Wenn die Abdeckung eines Anbieters ausfällt, schaltet die Lösung automatisch auf einen anderen Anbieter um und verhindert so eine Unterbrechung von Abläufen, die von der Konnektivität abhängen. Automotive: Vernetzte Fahrzeuge benötigen ständige Konnektivität und können aufgrund regionaler Konnektivitätsvorschriften nicht immer einen Roaminganbieter nutzen. WebbingCTRL kann Betreiber automatisch wechseln, wenn Fahrzeuge neue Erfassungsgebiete erreichen oder Landesgrenzen passieren.

"Mit WebbingCTRL können Unternehmen endlich die vollständige Kontrolle über ihre Konnektivität übernehmen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, von besseren Preisen und einer besseren Netzabdeckung zu profitieren und zu vermeiden, dass für einen Betreiberwechsel Hunderte oder sogar Tausende von Geräten physisch berührt werden müssen", so Noam Lando, Mitbegründer und CEO von Webbing. "Unternehmen können die Konnektivität all ihrer Geräte auf sichere Weise kontrollieren und darauf vertrauen, dass sie überall auf der Welt und rund um die Uhr miteinander verbunden sind jetzt und in Zukunft."

Da WebbingCTRL unabhängig von der SM-DP- und SM-SR-Infrastruktur funktioniert, erfolgt der Betreiberwechsel nahezu unmittelbar, und die eSIM verhält sich so, als ob die SIM-Karte physisch zum neuen Betreiber gewechselt worden wäre. WebbingCTRL ist außerdem nicht auf öffentliche Netze beschränkt, sondern kann auch für die Verwaltung der Konnektivität mit privaten Netzen verwendet werden.

Darüber hinaus können Unternehmen Geschäftsregeln einrichten, die unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. Standort, Land, Verlust der Verbindung oder sogar nach einer bestimmten Zeitdauer, automatisch den Betreiber wechseln.

Wenn Sie weitere Informationen über WebbingCTRL und Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer IoT-Bereitstellung wünschen, wenden Sie sich an sales@iamwebbing.com.

Über Webbing

Webbing ist ein globaler Daten-MVNO, der innovative, globale Konnektivitäts- und IoT-Dienste in Unternehmensqualität anbietet. Unser gesichertes Netzwerk aus über 600 Mobilfunkanbietern in mehr als 200 Ländern gewährleistet eine hervorragende Datenkonnektivität zwischen Unternehmen, Menschen und Dingen, unabhängig vom Standort des Geräts.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 entwickeln wir revolutionäre SIM-Technologien, leistungsstarke Verwaltungsplattformen und ein stabiles globales Netzwerk, die Ihre Daten revolutionieren, um sie relevant und umsetzbar zu machen. Unsere innovativen Lösungen stellen ein effizientes, zentralisiertes und skalierbares Werkzeug zur Bereitstellung und Verwaltung der globalen Geräteflotte von Unternehmen dar. Unsere Experten begleiten Sie bei jedem Schritt des Prozesses zum Geräte-Onboarding, um sicherzustellen, dass Sie für die Konnektivitätsanforderungen Ihres Unternehmens gerüstet sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.webbingsolutions.com/.

