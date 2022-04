DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, meldete heute seine Selbstverpflichtung, im Einklang mit der Initiative "Science Based Targets" (SBTi) unternehmensweit kurzfristige Ziele für Emissionssenkungen festzulegen. Mit dieser Selbstverpflichtung unterstreicht DXC sein Bestreben, einen positiven, sinnvollen Beitrag zur Reduzierung der anhaltenden Bedrohung durch den Klimawandel zu leisten.

Darüber hinaus hat sich DXC das kurzfristige Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2025 gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um 55 Prozent zu senken, wobei die SBTi das kurzfristige Ziel noch genehmigen muss. DXC zählt zu den mehr als 2.000 Unternehmen aus aller Welt, die sich im Rahmen der SBTi dazu verpflichtet haben, sich Ziele für die Emissionssenkung setzen.

Die SBTi ist eine Kooperation des CDP, des Global Compact der Vereinten Nationen, des World Resources Institute (WRI) und des World Wide Fund for Nature (WWF). Ihre Zielvorgaben sind Teil der Verpflichtungen der We Mean Business Coalition. Die Koalition ermöglicht es Unternehmen, sich ehrgeizige Ziele für die Emissionssenkung zu setzen, um im Einklang mit den jüngsten Erkenntnissen der Klimawissenschaft die Emissionen zu reduzieren. Die SBTi definiert und fördert Best Practices bei der Festlegung wissenschaftlich fundierter Ziele, bietet Informationsquellen und Beratungsleistungen zum Abbau von Hindernissen bei der Umsetzung an und bewertet und genehmigt als unabhängige Organisation die Ziele der Unternehmen.

"Die Verpflichtung von DXC, kurzfristige Ziele für die Emissionssenkung festzulegen und die Treibhausgasemissionen zu verringern, ist eine Investition in unsere Zukunft", so Chris Drumgoole, Chief Operating Officer von DXC. "Dies ist zudem ein wichtiger Teil unseres Weges zu einem «Virtual-First-Unternehmen»: Wir bieten mehr als 99 Prozent unserer Mitarbeitenden die Möglichkeit, von jedem Ort ihrer Wahl aus auf virtuelle, sichere und flexible Weise zu arbeiten, und wir stellen ihnen dazu die Technologie und die Tools bereit, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen."

Neben der SBTi-Verpflichtung stehen die globalen Umweltziele von DXC im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung. Zu den Zielen von DXC gehören die Senkung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs, die Nutzung und Beschaffung erneuerbarer Energien, der Schutz der Wasserreserven, die Vermeidung von Elektronikschrott auf Mülldeponien und die Reduzierung des allgemeinen Abfalls. DXC ist darüber hinaus bestrebt, seine Kunden bei ihren eigenen Initiativen zur unternehmerischen Verantwortung und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Weitere Informationen über die SBTi-Selbstverpflichtung von DXC sowie über die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leitlinien des Unternehmens finden Sie unter DXC.com.

