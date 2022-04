TEMECULA, Kalifornien, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cryogenic Industries' Clean Energy & Industrial Gases Group (Gruppe), ein Teil von Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist stolz darauf, eines der bekanntesten Startunterstützungssysteme der Welt zu liefern. Seit über vier Jahrzehnten versorgen sie die Raumfahrtindustrie mit ununterbrochenen Betriebssystemen (24/7).



Diese Einheiten müssen einen fortlaufenden Betrieb liefern, um Missionsaufgaben auszuführen. Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Punkt bei einem Schwerlastraketenstart und die Pumpen müssen dauerhaft während des Starts in Betrieb sein. Die Gruppe wurde immer wieder wegen ihrer Startunterstützungssysteme und ihrer 70-jährigen Erfahrung, ihrer Serviceebene und ihrer Fähigkeit, lokale Unterstützung zu bieten, beauftragt.

Die HD SLS wurde von der Abteilung für Kryopumpen (Nikkiso ACD) der Gruppe entworfen, entwickelt und hergestellt und ist eine robuste, höchst zuverlässige Ergänzung zu ihrem auf Hochdruck/Hochfluss reagierendes Pumpensystem. Diese Pumpen und ihre entsprechenden Systeme wurden speziell für die strengen Anforderungen dieser Anwendung entwickelt, darunter befinden sich weite Messbereiche, Mindestabkühlzeiten und mehr Zeit zwischen den Überholungen (MTBO).

"Wir sind sehr stolz darauf, eine Rolle in der wachsenden Raumfahrtindustrie zu spielen und dass wir in der Lage sind, die Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten, die bei so wichtigen Missionen unerlässlich sind", sagt Daryl Lamy, Vorsitzender und CEO von Nikkiso ACD/Nikkiso Cryo.

Nikkiso ACD verfügt über 70 Jahre Erfahrung mit Anwendungen für Hochdruckpumpen und hat Tausende in dieser Zeit in Betrieb genommen.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Teil von Nikkiso Co., Ltd.) stellen technische Anlagen zur Verarbeitung kryogener Gase sowie kleine Prozessanlagen für die Flüssigerdgas- (liquefied natural gas, LNG), Bohrlochdienstleistungs- und Industriegasbranche her. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam kontrollierten Gruppe von etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .