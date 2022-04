Der ehemalige CEO der Ford Motor Company bringt drei Jahrzehnte Erfahrung mit innovativen Initiativen und Geschäftstransformationen mit

Planview, einer der weltweit führenden Akteure im Bereich Lösungen für Portfolio- und Arbeitsmanagement, hat heute bekanntgegeben, dass Mark Fields, ehemals Präsident und CEO der Ford Motor Company, dem Vorstand von Planview als Vorsitzender beigetreten ist.

"Die heutige Geschäftswelt wird zunehmend komplexer, und für Unternehmen ist es wichtiger als je zuvor, sich schnell an die Anforderungen des Marktes anzupassen", sagte Fields. "Um dies auf effektive Weise zu tun, müssen Unternehmen eine klare Verbindung zwischen der Strategie und der Arbeit im gesamten Unternehmen herstellen, damit sie sich agil bewegen können ohne die wichtigsten Geschäftsergebnisse und Auswirkungen aus dem Blick zu verlieren."

Seit er 2017 von seinem Amt als CEO von Ford zurückgetreten ist, fungierte Fields als Berater sowohl für etablierte als auch für neue Unternehmen insbesondere im Technologiesektor. Er sitzt derzeit in den Vorständen von Qualcomm, CLEAResult und Tanium und war kürzlich Interim-CEO von Hertz. Fields war zuvor im Vorstand von IBM und ist derzeit leitender Berater von TPG Capital.

"Mark bringt Kenntnisse aus erster Hand bezüglich der Ermöglichung strategischer Transformationen bei global tätigen Unternehmen mit", sagte Razat Gaurav, Geschäftsführer von Planview. "Seine enorme Erfahrung mit der Leitung von Unternehmen größeren Maßstabs wird uns bei Planview dabei helfen, unsere nächste Wachstumsphase zu beschleunigen und auf die Zukunft der vernetzten Arbeit hinzuarbeiten. Wir sind sehr erfreut, dass er unserem Vorstand vorsteht, und ich freue mich persönlich darauf, aus seinem reichen Erfahrungsschatz zu lernen."

"Planview kann auf eine Erfolgsgeschichte bezüglich einer führenden Rolle in seiner Kategorie sowie der operativen Exzellenz verweisen. Dadurch sowie mithilfe der starken Vision von Razat und dem Planview-Führungsteam und der Unterstützung von TPG Capital and TA Associates wurde das enorme Wachstum des Unternehmens vorangebracht und das wird auch in den kommenden Jahren so weitergehen. Ich freue mich darauf, Teil des nächsten Kapitels von Planview zu werden", fügte Fields hinzu.

Die Ernennung von Fields zum Vorstandsvorsitzenden von Planview folgt auf eine Reihe signifikanter Meilensteine für das Unternehmen. Im Januar gab Planview Rekordergebnisse für das Steuerjahr '21 bekannt und konnte so den Trend einer starken Wachstumsdynamik fortsetzen. Im Februar gab Planview bekannt, dass das Unternehmen als führend im aktuellen Bericht: "The Forrester Wave: Strategic Portfolio Management Tools, Q1 2022" benannt wurde.

Über Planview

