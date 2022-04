Andersen Global stärkt seine lateinamerikanische Plattform und nimmt die Steuerberatungsfirma SKATT als jüngstes Mitglied in Mexiko in die globale Organisation auf. SKATT, seit 2020 ein Kooperationsunternehmen, erweitert die bestehenden Steuer- und Rechtskompetenzen der Organisation in der Region an der Seite des Mitgliedsunternehmens Andersen in Mexiko.

Unter der Leitung von Office Managing Director Jaime Rojas bietet SKATT eine Palette von kundenspezifischen Steuerdienstleistungen, einschließlich der Bereiche internationale Steuern, Rechtsstreitigkeiten, Außenhandel und Zoll sowie Verrechnungspreise. Die Kanzlei, die regelmäßig von Leaders League, ITR World Tax und World Transfer Pricing ausgezeichnet wird, ist mit ihren Mitarbeitern in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Queretaro vertreten.

"Mit der Aufnahme in Andersen Global können wir unsere Reichweite erweitern und einen nahtlosen, hochwertigen Service mit zusätzlichen globalen Kompetenzen anbieten", sagte Office Managing Director Jaime Rojas. "Unsere Firma ist in den letzten Jahren stark gewachsen und die Zusammenarbeit mit Andersen Global verdeutlicht unseren Einsatz für unsere Kunden, denn wir streben danach, eine Benchmark-Organisation zu sein."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Das Team von SKATT arbeitete nahtlos mit den Fachleuten unserer Mitglieder und kooperierenden Firmen in der Region zusammen. Die Aufnahme von SKATT als Mitglied erweitert unsere Ressourcen in der Region, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden in Lateinamerika und weltweit eine umfangreiche Abdeckung und einen umfassenden Service zu bieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 336 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

