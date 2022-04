~ Lineage wird die Anlage im Great Western Industrial Park besitzen und betreiben, die als strategisches Vertriebszentrum für die Kunden von JBS an der Westküste dienen wird ~

~ Das Projekt wird einen wirtschaftlichen Mehrwert in Höhe von 102,9 Millionen USD bringen und 80 neue Arbeitsplätze im Norden Colorados schaffen ~

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute die Errichtung eines automatisierten Kühllagers der nächsten Generation in Windsor, Colorado, im Auftrag von JBS USA ("JBS"), einem führenden globalen Lebensmittelunternehmen, bekannt.

Lineage hat eine automatisierte Anlage mit einer Fläche von mehr als 200.000 Quadratmetern entwickelt, die JBS erweiterte Gefrier- und Lagerkapazitäten sowie einen Gleisanschluss für den Transport von Exportprodukten zu Häfen an der Westküste bietet. Die Anlage wird Teil des wachsenden Netzwerks vollautomatischer Anlagen von Lineage weltweit.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit unserem langjährigen Kunden JBS sowie mit der Stadt Windsor und Upstate Colorado Economic Development (Wirtschaftliche Entwicklungsförderung von Upstate Colorado) bei diesem Projekt, das auf der langen Tradition von JBS bei der Unterstützung lokaler Gemeinden in Colorado aufbaut", sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. "Im Rahmen dieser fantastischen Partnerschaft werden wir ein neues, automatisiertes Kühllager der Spitzenklasse errichten, das sich unsere branchenführende Technologie und unser Know-how zunutze macht und eine effizientere Lieferkette für JBS schafft."

"Dieses Projekt ist für unser Unternehmen sehr spannend und stärkt nicht nur unsere Bemühungen, Familien in aller Welt mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch unser langjähriges Engagement für den Bundesstaat Colorado", sagte Tim Schellpeper, CEO von JBS USA. "Die neue, hochmoderne Anlage festigt unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit Lineage, optimiert unsere Lieferkette zum Nutzen der Kunden und verbessert die Effizienz, während die Region von der Schaffung von Arbeitsplätzen und lokalen Investitionen profitiert."

Die neue Anlage wird auf einem von Lineage erworbenen Grundstück innerhalb des 3.000 Morgen großen Great Western Industrial Park (GWIP) errichtet. Der strategisch bedeutsame GWIP-Standort befindet sich im Besitz des Eisenbahn- und Immobilienentwicklers The Broe Group und wird von OmniTRAX, einem verbundenen Unternehmen der Broe Group, per Schiene angebunden. OmniTRAX ist Eigentümer und Betreiber eines Netzwerks von 24 Regional- und Kurzstreckenbahnen in ganz Nordamerika. OmniTRAX wird eine kundenspezifische intermodale Bahnlösung für die neue Anlage konzipieren, bauen und betreiben, die die Effizienz von Massenguttransporten steigert und eine weltweite Abdeckung ermöglicht.

Lineage und JBS arbeiteten eng mit der Stadt Windsor in Colorado und Upstate Colorado Economic Development zusammen, um dieses Projekt zu realisieren. Als Ergebnis dieser öffentlich-privaten Kooperation wird die Anlage einen finanziellen Nutzen für die Stadt in Höhe von 102,9 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 10 Jahren erbringen, wodurch die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region gefördert wird, einschließlich der Schaffung von 80 dauerhaften Arbeitsplätzen.

"Die Stadt Windsor freut sich, ein Qualitätsunternehmen wie Lineage Logistics in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Wir wissen ihre bedeutende Investition in diese Anlage und die Schaffung wertvoller Arbeitsplätze für unsere Region zu schätzen", sagte Paul Rennemeyer, Bürgermeister der Stadt Windsor.

"Wir sind begeistert, dass Projekte wie dieses zustande kommen. Es ist ein Beweis für die Zusammenarbeit zwischen Windsor, Weld County und den großartigen Vorteilen, die diese Region mit dem Great Western Industrial Park bietet", sagte Scott James, Vorsitzender des Weld County Commissioner. "Wir möchten Upstate Colorado Economic Development für ihre Arbeit mit unseren Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor für dieses Projekt in Nord-Colorado danken. Wir heißen Lineage Logistics willkommen und freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze und Investitionen zu unterstützen und zu unserem blühenden Lebensmittelsystem-Cluster in Weld County beizutragen."

Der Bau der Anlage wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß (rund 56 Mio. Kubikmeter), das sich über 19 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über JBS USA

JBS USA ist ein führendes weltweit tätiges Nahrungsmittelunternehmen, das seinen Kunden in rund 100 Ländern auf sechs Kontinenten vielfältige, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zum Kauf anbietet. Dazu gehören Fleisch-, Geflügel- und Meeresfrüchteprodukte, ein Portfolio bekannter Marken und innovative Premium-Lebensmittel. Besuchen Sie jbsfoodsgroup.com.

Über OmniTRAX, Inc.

OmniTRAX ist eines der größten und am schnellsten wachsenden privaten Eisenbahn- und Transportmanagementunternehmen in Nordamerika. Die Kernkompetenzen von OmniTRAX umfassen Dienstleistungen im Bereich Transport- und Lieferkettenmanagement für Eisenbahn- und Hafenunternehmen sowie intermodale und industrielle Umschlagdienste für Eisenbahnen, Häfen und eine Vielfalt von Industrieunternehmen. Durch die Zugehörigkeit zu The Broe Group und deren Portfolio an geführten Unternehmen verfügt OmniTRAX außerdem über die einzigartige Fähigkeit, spezialisierte industrielle Entwicklungs- und Immobilienlösungen anzubieten, sowohl auf dem von OmniTRAX geführten Schienennetz als auch außerhalb. Weitere Informationen finden Sie unter omnitrax.com.

