Das Wits Donald Gordon Medical Centre der Witwatersrand-Universität hat neue Studienergebnisse angekündigt, die zum ersten Mal belegen, dass die Ultraviolett-Technologie (UV) zur Raumdekontamination in Verbindung mit manuellen Reinigungskonzepten die Übertragung von carbapenemresistenten Enterobakterien (CRE) in einem Krankenhaus um 23 reduziert. Die Studienergebnisse wurden in der März-Ausgabe 2022des Journal of Hospital Infection publiziert.

Das Team aus Forschern am Wits Donald Gordon Medical Centre (WDGMC), dem ersten privaten Lehrkrankenhaus in Südafrika, wies die Verringerung der Übertragung von CRE nach einer 26-monatigen Studie und dem dauerhaften Einsatz eines UV-Raumdekontaminationsgeräts (UVDI-360 Room Sanitizer, bereitgestellt vom US-amerikanischen Hersteller UVDI und der eHealthGroup Infection Control) als Zusatz zur Standardreinigung, einschließlich der Verwendung von Bleichmitteln und Desinfektionsmitteln mit quaternärem Ammonium, in dem Krankenhaus mit 210 Betten nach. Die Intervention beinhaltete eine umfassende UV-Raumdekontamination in fünf Abteilungen mit Hochrisikopatienten (einschließlich Intensivpflege, Onkologie, Transplantation und gastrointestinale Chirurgie) während eines 12-monatigen Zeitraums nach einer 12-monatigen Baseline und einer zweimonatigen Einlaufphase.

"Die Studie unseres Teams zeigte, dass eine verbesserte Umgebungshygiene unter Verwendung der UV-Technologie zur Raumdekontamination im Krankenhaus dabei helfen kann, die Übertragung von carbapenemresistenten Enterobakterieneiner besonders schwierigen Gruppe von multiresistenten Organismen, zu verhindern", erklärte der leitende Prüfarzt, Dr. Warren Lowman, klinischer Mikrobiologe und Spezialist für Infektionsprävention und -kontrolle am Wits Donald Gordon Medical Centre.

Das Gerät zur UV-Raumdekontamination wurde in drei Anwendungsszenarien eingesetzt: Endreinigung nach der Entlassung des Patienten, Endreinigung nach der Verlegung des Patienten und als neuartige Behandlung in besetzten Zimmern, in denen der Patient eine bestehende MDRO-Infektion hatte und während des Einsatzes des Geräts verlegt wurde. In jedem Szenario wurde das UV-Gerät mit fünfminütigen Behandlungszyklen betrieben, wobei die Anzahl der Zyklen je nach Raumeinstellung und -größe schwankte.

CRE bezeichnet eine breitere Gruppe von Mikroorganismen, die eine Resistenz gegen mindestens eines der Carbapenem-Antibiotika aufweisen.1 In vor Kurzem veröffentlichten Beobachtungsstudien in Südafrika wurde eine grobe Sterblichkeitsrate bei CRE-Infektionen von fast 40 nachgewiesen.2

"Diese Untersuchung verdeutlicht das unerschütterliche Engagement des WDGMC für die Sicherheit von Patienten und Personal durch den Einsatz neuartiger Konzepte zur Infektionsprävention", so Dr. Sue Tager, Chief Executive Officer des Wits Donald Gordon Medical Centre. "Im andauernden Kampf gegen die Übertragung von Supererregern, sowohl in Afrika als auch anderswo, liefern diese Ergebnisse Hoffnung und den handfesten Beweis, dass es wirksame Lösungen gibt."

Über das Wits Donald Gordon Medical Centre

Das Wits Donald Gordon Medical Centre (WDGMC) ist das erste und einzige private Lehrkrankenhaus in Südafrika. Es wurde im Jahr 2002 gegründet, als die Witwatersrand-Universität (Wits University) das Kenridge Hospital mit einer Gründungsspende der Donald Gordon Foundation kaufte. Anschließend wurde die Einrichtung in "Wits Donald Gordon Medical Centre" umbenannt. Die wichtigsten Fachgebiete der Einrichtung mit 210 Betten sind Transplantationschirurgie, Onkologie (für Kinder und Erwachsene), Gastroenterologie (medizinisch und chirurgisch), Altersmedizin, interventionelle Radiologie, Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Urologie, Nephrologie, Kardiologie, Frauenheilkunde und Orthopädie.

___________

1https://www.cdc.gov/hai/organisms/cre/technical-info.html

2 Perovic, O., Ismail, H., Quan, V., Bamford, C., Nana, T., Chibabhai, V., Bhola, P., Ramjathan, P., Swe Swe-Han, K., Wadula, J., Whitelaw, A., Smith, M., Mbelle, N., Singh-Moodley, A.; für GERMS-SA. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in patients with bacteraemia at tertiary hospitals in South Africa, 2015 to 2018. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. Juli 2020; 39 (7): 1287-1294. doi: 10.1007/s10096-020-03845-4. Elektronische Vorabveröffentlichung vom 2. März 2020. PMID: 32124106.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005942/de/

Contacts:

Südafrika:

Laurence Sack

eHealthGroup Infection Control

+27 76 345 9382 laurenced@ehealthgroup.co.za

Rest der Welt:

Sue Hetzel

HetzelMeade Communications

+1 760 473 4729 Sue@hetzelmeade.com