Der DAX dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,63 Prozent tiefer auf 14.333 Punkte. Am Vortag war der DAX zunächst bis auf 14.603 Punkte geklettert, letztlich schaffte er es aber nicht über seine 50-Tage-Linie zurück.Diese gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Auch an der Wall Street ging es bergab - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte. Der ...

