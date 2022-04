The following instruments on XETRA do have their first trading 06.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.04.2022Aktien1 US09077D1000 Biofrontera Inc.2 US02919L2088 American Rebel Holdings Inc.3 BE0974302342 Pharmasimple S.A.4 CA74167K1093 Primaris Real Estate Investment Trust5 US9344231041 Discovery Inc. Ser. AAnleihen/ETP/ETN1 USU1109MAZ96 Broadcom Inc.2 USU1109MAY22 Broadcom Inc.3 DE000A3MQXU3 CBP Entwicklungsgesellschaft mbH4 USU2340BAM91 Daimler Trucks Finance North America LLC5 CH1174335807 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG6 USU2340BAL19 Daimler Trucks Finance North America LLC7 XS2466363202 ENEL Finance International N.V.8 DE000HLB72U2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB71H1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB71S8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB71T6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB71R0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 CH1135202088 21Shares Avalanche ETP14 CH1145930991 21Shares Cosmos ETP15 CH1146882316 21Shares Algorand ETP16 CH0496454155 21Shares Binance BNB ETP17 CH1100083471 21Shares Chainlink ETP18 CH1145930983 21Shares FTX Token ETP19 CH0454664043 21Shares Ripple XRP ETP20 CH1145931015 21Shares Terra ETP21 CH1135202096 21Shares Uniswap ETP22 CH1129538448 21Shares Polygon ETP23 DE000A3GV1T7 VanEck Avalanche ETN24 DE000A3GV1U5 VanEck Polygon ETN25 DE000A3GWND0 VanEck Terra ETN26 DE000A3GWNC2 VanEck FTX Token ETN27 DE000A3GWNE8 VanEck Algorand ETN28 DE000A3GWNQ2 ATOMetc - ETC Group Physical Cosmos29 DE000A3GWNN9 AVAXetc - ETC Group Physical Avalanche30 DE000A3GWNP4 MATICetc - ETC Group Physical Polygon31 DE000A3GWNR0 UNIetc - ETC Group Physical Uniswap