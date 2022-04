Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern nur kurz an die Gewinne vom Montag anknüpfen können. Am Vormittag notierte er zeitweise über der Marke von 14.600 Punkten. Dann rutschte er immer weiter ab. Am Ende lag der DAX 0,7 Prozent tiefer bei 14.424 Zählern. Marktidee: Qiagen Die Aktie von Qiagen hatte im Oktober 2019 ein zyklisches Tief markiert. Seitdem befindet sich das Papier im Aufwärtstrend. Vergangenen November erreichte der Kurs ein Dekadenhoch und ging im Anschluss in den Korrekturmodus über. Aktuell sind wieder die Bullen im Vorteil. Die Aktie sprang gestern gleich über mehrere wichtige Widerstände. Aus technischer Sicht ist der Ausbruch allerdings noch nicht bestätigt. Entscheidend sind dafür zwei weitere Hürden.