Weilheim (ots) -hjh OFFICE ist Europas größter Online-Anbieter von Bürostühlen und Büromöbeln.Im Online -Shop buerostuhl24.com und 10 weiteren eigenen Länder Online-Shops, findet man ein Vollsortiment an Büromöbeln für den gewerblichen Bereich oder den Einsatz im Home-Office.Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den über 400 verschiedenen, ergonomischen Bürostuhl-Modellen mit erstklassigem Design, hoher Qualität und modernsten Funktionen.Höhenverstellbare Schreibtische, geräumige Büroschränke, praktische Roll-Container, dekorative Kunstpflanzen sowie Fitness-Artikel, die im Büroalltag für Bewegung sorgen, runden das Angebot ab.Ob Design-Bürostühle, Chefsessel, XXL-Bürostühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Kinderschreibtischstühle oder Gaming-Stühle - hier findet jeder potenzielle Kunde in jeder Preislage seinen individuellen Bürostuhl.Konferenzraum-Stühle, Loungemöbel, Besucherstühle oder auch Empfangstheken, z.B. für Praxen oder Kanzleien, ergänzen das Sortiment.Den individuellen Arbeitsplatz-Einrichtungsideen sind bei dem perfekt aufeinander abgestimmten Sortiment keine Grenzen gesetzt.Das Weilheimer Unternehmen wurde 2003 von Jürgen Huber gegründet. Seit 2005 wurden Bürostühle über den Online-Shop buerostuhl24.com vertrieben.Unter der Marke hjh OFFICE vermarktet Huber Bürostühle aus eigenem Design.Das Produktportfolio wurde mit der Zeit mit namhaften Markenherstellern wie z.B. Aeris, Rovo oder Topstar ergänzt.2016 prämiert das Magazin FOCUS hjh OFFICE zu den schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland. Mit Thomas Weber und Oliver Fritz holt sich Jürgen Huber 2020 zwei weitere Geschäftsführer mit in die Führungsspitze.Ziel ist es, gemeinsam den Erfolg der hjh OFFICE GmbH in allen Unternehmensbereichen weiter voranzutreiben.Die hjh OFFICE Produkte werden ohne Zwischenhandel direkt vom Hersteller angeboten. Auf diese Weise profitiert der Kunde oder die Kundin von einzigartigen Preisen, die deutlich unter dem üblichen Marktpreis liegen.Das selbst kreierte Sortiment steht für beste Funktionalität, solide Verarbeitung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.Bei buerostuhl24 findet sich eine riesige Büromöbel-Auswahl und ein erstklassiger Service.Über 100.000 Bürostühle können innerhalb von 24 Stunden kostenlos geliefert werden. Eine Garantie von bis zu vier Jahren sorgt auch nach dem Kauf für zufriedene Kunden.Und der Blick in die Zukunft: die hjh OFFICE GmbH wird ihrem erfolgreichen Konzept treu bleiben - umfangreiches Büromöbelsortiment in bester Preis-Leistung gepaart mit erstklassigem Service.Pressekontakt:hjh OFFICE GmbHChristoph-Selhamer-Str. 2D - 82363 Weilheimservice@buerostuhl24.com0881 92452110www.buerostuhl24.comOriginal-Content von: HJH Office GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161789/5189857