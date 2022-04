Neue Funktionen, die in die CPQ-Plattform von CloudSense eingebunden sind, vereinfachen den Zugang zu führenden IT-Angeboten, die Netzbetreiber in ihr Lösungsportfolio aufnehmen können.

CloudBlue, ein führendes Technologieunternehmen für Cloud-Ökosysteme, das einige der größten Handelsplattformen für Cloud- und IT-Channel-Produkte auf der ganzen Welt betreibt, hat heute eine Vereinbarung mit CloudSense, dem Anbieter einer der leistungsstärksten "Configure, Price, Quote"-Plattformen (CPQ) des Marktes, angekündigt.

CloudSense hat sich in der Telekommunikationsbranche einen Namen gemacht und zählt bekannte regionale und internationale Marken wie BT, Starhub und Vodafone Ziggo zu seinen Kunden. Durch die direkte Anbindung von CloudBlue Connect an die CPQ-Plattform von CloudSense können die Telekommunikationskunden von CloudSense einen neuen Pool mit ICT-Angeboten anzapfen und ihr Geschäft schneller denn je skalieren.

Die direkte Integration von CloudBlue Connect und CloudSense CPQ wird es Telekommunikationsanbietern gestatten, ihr eigenes Portfolio an B2B-Lösungen effizienter zu erweitern. Diese neue Integration wird ihre Möglichkeiten zur Beschaffung gewöhnlicher ICT-Dienste rationalisieren und sie in einer breiten Palette innovativer B2B-XaaS-Lösungen bündeln, die von einem direkten Vertriebsteam oder einem Netzwerk aus Wiederverkäufern verkauft werden können. Telekommunikations- und ICT-Anbieter können über CloudSense CPQ einfach und unkompliziert Angebote und Verträge erstellen, ohne dass sie Aufträge neu eingeben oder manuelle Prozesse durchlaufen müssen.

CloudBlue wird aus dieser neuen Beziehung einen Nutzen ziehen, indem es seine über 200 digitalen XaaS-Lösungen in der Telekommunikationsbranche noch bekannter macht. Die Initiative ebnet CloudSense-Kunden den Weg für den Zugang zu den Tools, die sie benötigen, um Unternehmen aller Größenordnungen mit den Anything-as-a-Service-Angeboten (XaaS) zu versorgen, die nach der Pandemie einen starken Anstieg der Nachfrage verzeichnen.

"Da Telefongesellschaften nach neuen Methoden suchen, um ihre Angebote zu diversifizieren, wird die plattformübergreifende Integration zum Schlüssel, um den Endnutzern das Beste aus der Cloud zu bieten. Die neue Vereinbarung von CloudBlue mit CloudSense ist die neueste in einer Reihe innovativer und kreativer Beziehungen, die sich zur Freude der Channel-Partner im Cloud-Bereich entwickeln", so Tarik Faouzi, Senior Vice President von CloudBlue.

"CloudSense hat erkannt, wie wichtig es ist, innovative Lösungen in den Markt einzubringen, welche die Herausforderungen in unseren Schwerpunktbranchen ansprechen. Wir sind der Überzeugung, dass mit der Vereinbarung zwischen CloudSense und CloudBlue der erste Marktplatz seiner Art geschaffen wird, der kommerzielle Innovationen im gesamten Ökosystem der Kommunikation erleichtert. Anbieter von Kommunikationsdiensten erhalten dadurch einen umfassenderen Zugang zu einem globalen Netzwerk von Vertriebspartnern und müssen nicht mehr manuell an der Erstellung von Angeboten und Verträgen mitwirken", so Jonathan English, CEO von CloudSense.

Über CloudSense

Das "Configure, Price, Quote"- bzw. kurz CPQ-Anwendungspaket von CloudSense steigert die Produktivität und den Gewinn ambitionierter Unternehmen und macht es ihnen möglich, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen, mehr zu verkaufen und Aufträge fehlerfrei zu erfüllen. Die wachsende internationale Gemeinschaft von Kunden vertraut auf CloudSense, um den Vertrieb in der Kommunikations- und Medienbranche zu verändern. Führende Marken wie Telefonica, Telstra und Informa verwenden das Anwendungsportfolio von CloudSense, um den gesamten Kundenlebenszyklus zu rationalisieren, ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen und zugleich die Unternehmensleistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter CloudSense.com

Über CloudBlue

CloudBlue hilft Unternehmen, in der As-a-Service-Wirtschaft Erfolg zu haben und die Zeit bis zum Umsatz zu reduzieren, indem Abonnements und Abrechnungen, Anbieter- und Produktinformationen sowie das Onboarding von Partnern über mehrere Kanäle verwaltet werden. CloudBlue ermöglicht es Unternehmen durch seine führende Plattform zur Orchestrierung von Ökosystemen, ihre eigenen Ökosysteme zu kreieren sowie Anbieter- und Go-to-Market-Ökosysteme zu verbinden und den Vertrieb von traditionellen und digitalen Produkten und Dienstleistungen über Partner in der digitalen Lieferkette zu automatisieren. CloudBlue betreut über 180 Unternehmen rund um die Welt und betreibt die weltweit größten Cloud-B2B-Marktplätze, die 30 Millionen B2B-Cloud-Abonnements darstellen. Mehr über CloudBlue erfahren Sie unter www.cloudblue.com.

