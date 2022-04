DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

6 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 5 April 2022 it purchased a total of 450,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 150,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.260 GBP1.056 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.238 GBP1.034 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.251182 GBP1.044742

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 712,566,823 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1585 1.260 XDUB 08:20:39 00058113823TRLO0 3320 1.256 XDUB 08:20:44 00058113846TRLO0 3232 1.256 XDUB 08:20:44 00058113847TRLO0 88 1.256 XDUB 08:20:44 00058113848TRLO0 3320 1.256 XDUB 08:20:44 00058113849TRLO0 3320 1.256 XDUB 08:20:44 00058113850TRLO0 3320 1.256 XDUB 08:20:45 00058113851TRLO0 6742 1.256 XDUB 08:24:21 00058114067TRLO0 2216 1.260 XDUB 08:46:02 00058114831TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:46:04 00058114833TRLO0 3430 1.260 XDUB 08:46:19 00058114836TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:46:19 00058114837TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:46:46 00058114859TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:47:09 00058114866TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:48:19 00058115011TRLO0 4430 1.260 XDUB 08:49:46 00058115035TRLO0 2862 1.260 XDUB 09:17:29 00058115856TRLO0 4430 1.260 XDUB 09:17:29 00058115855TRLO0 317 1.260 XDUB 09:57:39 00058116882TRLO0 1300 1.260 XDUB 09:57:39 00058116881TRLO0 5119 1.260 XDUB 09:57:39 00058116880TRLO0 4951 1.260 XDUB 09:57:39 00058116879TRLO0 45 1.260 XDUB 09:57:39 00058116878TRLO0 7780 1.260 XDUB 10:04:45 00058117086TRLO0 5962 1.256 XDUB 10:17:45 00058117639TRLO0 5311 1.256 XDUB 10:39:01 00058118469TRLO0 7497 1.252 XDUB 10:57:05 00058119048TRLO0 6898 1.250 XDUB 11:19:22 00058119785TRLO0 6043 1.250 XDUB 12:24:25 00058121312TRLO0 266 1.254 XDUB 12:54:01 00058122078TRLO0 829 1.256 XDUB 13:05:01 00058122483TRLO0 1411 1.256 XDUB 13:05:01 00058122482TRLO0 678 1.256 XDUB 13:05:01 00058122481TRLO0 4142 1.256 XDUB 13:05:01 00058122480TRLO0 7231 1.256 XDUB 13:05:01 00058122485TRLO0 216 1.256 XDUB 13:05:01 00058122484TRLO0 898 1.254 XDUB 13:24:42 00058122872TRLO0 5200 1.254 XDUB 13:24:42 00058122871TRLO0 675 1.254 XDUB 13:24:42 00058122870TRLO0 5119 1.254 XDUB 13:44:42 00058123403TRLO0 7295 1.252 XDUB 13:46:33 00058123444TRLO0 429 1.252 XDUB 14:14:29 00058124490TRLO0 5407 1.252 XDUB 14:14:29 00058124489TRLO0 1171 1.252 XDUB 14:15:41 00058124564TRLO0 5218 1.252 XDUB 14:16:26 00058124607TRLO0 7589 1.250 XDUB 14:18:03 00058124654TRLO0 1541 1.250 XDUB 14:28:09 00058125009TRLO0 5596 1.250 XDUB 14:28:09 00058125008TRLO0 2069 1.250 XDUB 14:43:33 00058125701TRLO0 5185 1.250 XDUB 14:43:33 00058125700TRLO0 5723 1.244 XDUB 15:05:43 00058126966TRLO0 3493 1.240 XDUB 15:08:05 00058127177TRLO0 2951 1.240 XDUB 15:08:05 00058127176TRLO0 680 1.240 XDUB 15:17:13 00058127950TRLO0 155 1.240 XDUB 15:17:13 00058127949TRLO0 1330 1.240 XDUB 15:17:13 00058127948TRLO0 5700 1.240 XDUB 15:17:13 00058127947TRLO0 2302 1.240 XDUB 15:17:33 00058127978TRLO0 1411 1.240 XDUB 15:17:33 00058127977TRLO0 104 1.240 XDUB 15:17:33 00058127976TRLO0 6791 1.240 XDUB 15:18:33 00058128042TRLO0 2812 1.238 XDUB 15:39:35 00058129769TRLO0 145 1.240 XDUB 15:47:35 00058130475TRLO0 2253 1.240 XDUB 15:47:35 00058130474TRLO0 4629 1.240 XDUB 15:47:35 00058130473TRLO0 4948 1.240 XDUB 15:47:35 00058130472TRLO0 713 1.240 XDUB 15:47:35 00058130471TRLO0 209 1.242 XDUB 16:01:16 00058131809TRLO0 286 1.244 XDUB 16:04:17 00058132101TRLO0 1710 1.244 XDUB 16:04:17 00058132104TRLO0 1147 1.244 XDUB 16:04:17 00058132105TRLO0 635 1.244 XDUB 16:04:17 00058132106TRLO0 132 1.244 XDUB 16:04:17 00058132109TRLO0 269 1.244 XDUB 16:04:17 00058132108TRLO0 430 1.244 XDUB 16:04:17 00058132107TRLO0 172 1.244 XDUB 16:04:17 00058132112TRLO0 1046 1.244 XDUB 16:04:17 00058132111TRLO0 208 1.244 XDUB 16:04:17 00058132110TRLO0 3408 1.244 XDUB 16:04:58 00058132147TRLO0 3932 1.244 XDUB 16:04:58 00058132146TRLO0 2531 1.244 XDUB 16:04:58 00058132145TRLO0 273 1.242 XDUB 16:06:33 00058132258TRLO0 1068 1.242 XDUB 16:08:05 00058132426TRLO0 5157 1.242 XDUB 16:08:58 00058132474TRLO0 1262 1.244 XDUB 16:10:37 00058132596TRLO0 1317 1.244 XDUB 16:10:37 00058132597TRLO0 4260 1.244 XDUB 16:10:38 00058132598TRLO0 2460 1.246 XDUB 16:15:40 00058133078TRLO0 971 1.246 XDUB 16:15:40 00058133079TRLO0 210 1.246 XDUB 16:21:32 00058133587TRLO0 1278 1.250 XDUB 16:23:12 00058133715TRLO0 4430 1.250 XDUB 16:23:12 00058133714TRLO0 1651 1.250 XDUB 16:23:12 00058133721TRLO0 2600 1.250 XDUB 16:23:12 00058133720TRLO0 2600 1.250 XDUB 16:23:12 00058133719TRLO0 5200 1.250 XDUB 16:23:12 00058133718TRLO0 2600 1.250 XDUB 16:23:12 00058133717TRLO0 10400 1.250 XDUB 16:23:12 00058133716TRLO0 1240 1.250 XDUB 16:23:12 00058133722TRLO0 318 1.250 XDUB 16:23:12 00058133726TRLO0 2257 1.250 XDUB 16:23:12 00058133725TRLO0 1750 1.250 XDUB 16:23:12 00058133724TRLO0 610 1.250 XDUB 16:23:12 00058133723TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3018 105.20 XLON 08:20:46 00058113852TRLO0 2216 105.60 XLON 08:46:04 00058114832TRLO0 1500 105.60 XLON 08:46:19 00058114838TRLO0 1500 105.60 XLON 08:47:19 00058114868TRLO0 1500 105.60 XLON 08:48:19 00058115012TRLO0 2216 105.60 XLON 08:48:19 00058115013TRLO0 1230 105.60 XLON 08:59:38 00058115278TRLO0 2419 105.60 XLON 08:59:38 00058115279TRLO0 2000 105.40 XLON 09:17:29 00058115857TRLO0 3114 105.20 XLON 09:19:05 00058115876TRLO0 2000 105.40 XLON 09:19:05 00058115877TRLO0 1687 105.40 XLON 09:19:05 00058115878TRLO0 2500 105.40 XLON 09:50:05 00058116712TRLO0 805 105.40 XLON 09:50:05 00058116713TRLO0 417 105.40 XLON 10:04:45 00058117088TRLO0 2500 105.20 XLON 10:17:45 00058117638TRLO0 3103 104.80 XLON 10:47:42 00058118777TRLO0 2000 104.80 XLON 10:57:06 00058119049TRLO0 1508 104.80 XLON 10:57:06 00058119050TRLO0 430 104.60 XLON 11:19:46 00058119786TRLO0 2500 104.60 XLON 11:19:46 00058119787TRLO0 2837 104.60 XLON 11:20:26 00058119791TRLO0 3704 104.80 XLON 12:32:36 00058121587TRLO0 1000 104.80 XLON 12:34:41 00058121632TRLO0 1041 105.00 XLON 13:24:42 00058122873TRLO0 2500 105.00 XLON 13:24:42 00058122874TRLO0 161 105.00 XLON 13:24:42 00058122875TRLO0 2339 105.00 XLON 13:24:42 00058122876TRLO0 918 105.00 XLON 13:24:42 00058122877TRLO0 2000 105.00 XLON 13:24:42 00058122878TRLO0 2500 104.80 XLON 13:59:26 00058123928TRLO0 1000 104.80 XLON 13:59:26 00058123929TRLO0 1981 104.80 XLON 14:02:34 00058124038TRLO0 100 104.80 XLON 14:04:34 00058124082TRLO0 2500 104.80 XLON 14:05:01 00058124097TRLO0 2000 104.60 XLON 14:15:41 00058124563TRLO0 2216 104.40 XLON 14:19:32 00058124726TRLO0 1000 104.40 XLON 14:19:32 00058124727TRLO0 1000 104.40 XLON 14:19:32 00058124728TRLO0 1000 104.40 XLON 14:19:32 00058124729TRLO0 2500 104.40 XLON 14:19:33 00058124732TRLO0 1500 104.40 XLON 14:20:33 00058124757TRLO0 1000 104.40 XLON 14:24:33 00058124904TRLO0 1299 104.40 XLON 14:26:33 00058124984TRLO0 2216 104.40 XLON 14:33:33 00058125250TRLO0 1000 104.40 XLON 14:44:33 00058125716TRLO0 2000 104.20 XLON 14:50:55 00058126119TRLO0 2000 104.00 XLON 14:51:32 00058126180TRLO0 1882 103.80 XLON 14:57:43 00058126530TRLO0 2000 103.60 XLON 15:08:05 00058127178TRLO0 1000 103.60 XLON 15:10:42 00058127354TRLO0 1000 103.60 XLON 15:15:28 00058127816TRLO0 1000 103.60 XLON 15:15:28 00058127817TRLO0 2500 103.60 XLON 15:17:16 00058127951TRLO0 532 103.60 XLON 15:17:16 00058127952TRLO0 2500 103.60 XLON 15:19:16 00058128094TRLO0 2125 103.60 XLON 15:25:16 00058128723TRLO0 1045 103.60 XLON 15:35:35 00058129490TRLO0 1000 103.60 XLON 15:35:35 00058129491TRLO0 1000 103.60 XLON 15:37:35 00058129597TRLO0 1410 103.60 XLON 15:37:44 00058129600TRLO0 1000 103.40 XLON 15:39:35 00058129770TRLO0 2452 103.80 XLON 15:59:17 00058131599TRLO0 584 103.80 XLON 16:04:17 00058132099TRLO0 1916 103.80 XLON 16:04:17 00058132100TRLO0 1788 103.80 XLON 16:04:17 00058132102TRLO0 712 103.80 XLON 16:04:17 00058132103TRLO0 2375 103.80 XLON 16:06:33 00058132252TRLO0 125 103.80 XLON 16:06:33 00058132253TRLO0 2993 103.80 XLON 16:06:33 00058132254TRLO0 1600 103.80 XLON 16:06:33 00058132255TRLO0 1503 103.80 XLON 16:06:33 00058132256TRLO0 591 103.80 XLON 16:06:33 00058132257TRLO0 2500 103.80 XLON 16:08:58 00058132475TRLO0 706 103.80 XLON 16:08:58 00058132476TRLO0 2353 104.00 XLON 16:10:40 00058132603TRLO0 1000 104.00 XLON 16:15:40 00058133077TRLO0 2189 104.00 XLON 16:17:42 00058133252TRLO0 1498 104.20 XLON 16:23:16 00058133727TRLO0 1261 104.20 XLON 16:23:16 00058133728TRLO0 5600 104.20 XLON 16:23:16 00058133729TRLO0 2400 104.20 XLON 16:23:16 00058133730TRLO0 800 104.20 XLON 16:23:16 00058133731TRLO0 800 104.20 XLON 16:23:16 00058133732TRLO0 1600 104.20 XLON 16:23:16 00058133733TRLO0 251 104.20 XLON 16:23:16 00058133734TRLO0 1194 104.20 XLON 16:23:16 00058133735TRLO0 51 104.20 XLON 16:23:16 00058133736TRLO0 1500 104.20 XLON 16:23:16 00058133737TRLO0 800 104.20 XLON 16:23:16 00058133738TRLO0 359 104.20 XLON 16:23:16 00058133739TRLO0 168 104.20 XLON 16:23:16 00058133740TRLO0 862 104.20 XLON 16:23:18 00058133742TRLO0

