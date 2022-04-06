Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 06.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 668 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852652 ISIN: PG0008526520 Ticker-Symbol: BOU1 
Frankfurt
06.04.22
08:01 Uhr
0,458 Euro
-0,047
-9,31 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4850,50609:14
0,4560,50209:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BOUGAINVILLE COPPER
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BOUGAINVILLE COPPER LIMITED0,458-9,31 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.