Zu den Meilensteinen zählen die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die Safer-Choice-Produktzertifizierung der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA und ein größeres Angebot zur Renovierung anstelle des Austauschs von Bodenbelägen

Bona, ein weltweit tätiges, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden anbietet, hat heute die Ergebnisse seines Nachhaltigkeitsberichts 2021 veröffentlicht. Der Bericht zeigt die wichtigsten Nachhaltigkeitsmeilensteine von Bona für das Jahr auf und konzentriert sich dabei auf den Einsatz für die Verbesserung von Wohnraum, Gesundheit und Menschlichkeit.

"Unser Einsatz und unser verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt, den Menschen und der Gesellschaft ist seit mehr als 100 Jahren ungebrochen", sagte Kerstin Lindell, Vorstandsvorsitzende von Bona AB. "Dieses vergangene Jahr war mit einigen Herausforderungen verbunden, darunter Engpässe in der Lieferkette und bei den Rohstoffen, doch Bona blieb flexibel und fokussiert. Dank unseres fantastischen Teams sind wir unserem Versprechen, unseren Kunden die besten Produkte und Systeme zu liefern, treu geblieben und werden weiterhin nach nachhaltigen Lösungen suchen. Die Fähigkeit, sich schnell umzustellen, zusammenzuarbeiten und Produkte und Angebote zu entwickeln, obwohl sich die Marktbedingungen ändern, war der Schlüssel zu unserem Erfolg."

Nachhaltige Entwicklung auf der Tagesordnung

Im Jahr 2021 tätigte Bona einige bedeutende Investitionen im Rahmen seines Einsatzes für eine nachhaltige Zukunft. Die erste Investition betraf die Einführung eines Elektro-LKWs in die Transportflotte von Bona in Limburg, Deutschland. Der Elektro-LKW wird zur Senkung der Stickstoffdioxidwerte in der Stadt Limburg und zur globalen Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen. In Schweden investierte Bona in ein geothermisches System, das das Bona-Werk in Malmö mit geothermischer Energie versorgen wird, wodurch 20 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs des Werks kompensiert werden. Ein weiterer wichtiger Meilenstein im vergangenen Jahr war der Kauf eines 26.000 Quadratmeter großen Grundstücks für den Bau einer neuen Anlage in Monroe, North Carolina, USA. Das Projekt, das 2022 abgeschlossen sein wird, dient einem effizienteren Betrieb und einer Erweiterung der internen Kapazitäten, so dass Bona US umweltfreundlicher agieren kann.

Björn Johansson, Global Environmental Manager bei Bona, sagte: "Wir gehen weiterhin bedeutende Schritte nach vorn, indem wir verstärkt erneuerbare Energien einsetzen, intelligentere Materialien und Verpackungen einsetzen, bei denen weniger neues Plastik verwendet wird, und intensiv nach neuen und besseren Inhaltsstoffen für unsere Produkte forschen. Wir haben zwar noch viel Arbeit vor uns, aber 2021 war ein Jahr, in dem wir deutliche Fortschritte gemacht haben."

Höhepunkte des Jahres

Das Kernangebot von Bona unterstützt die Pflege, Instandhaltung und Renovierung von harten Bodenbelägen wie Holz und elastischen Belägen, anstatt diese Materialien zu ersetzen, wodurch die endlichen Ressourcen der Erde geschont werden. Im Jahr 2021 stellte Bona Beschichtungen, Beizen und Versiegelungen für mehr als 43 Millionen Quadratmeter Holzböden her und bewahrte damit eine Waldfläche, die etwa 32 Millionen Quadratmetern entspricht. Durch den Verzicht auf die Abholzung des Waldes werden durch die gleiche Anzahl von Bäumen 28.917 Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart, was einer Menge von 9 Tonnen CO pro Hektar und Jahr entspricht.

Ebenfalls im Jahr 2021 führte Bona die Verwendung von 90 Prozent Post-Consumer-Recycling-Material (PCR) in seinen Mikrofaserpads für den Bona Spray Mop und den Bona Microfiber Mop ein. Diese Umstellung steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, weniger neue Kunststoffe zu verwenden, und trägt dazu bei, dass über 217 Tonnen Kunststoffabfälle nicht mehr verbrannt oder auf Deponien gelagert werden müssen.

Im Herbst letzten Jahres erhielt Bona den Safer Choice Partner of the Year Award von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA) für seine Arbeit bei der Entwicklung besserer Inhaltsstoffe für seine Bodenreinigungslösungen. Seitdem Bona im Jahr 2020 Safer Choice Partner wurde, hat das Unternehmen 13 Produkte zertifiziert, von denen sechs im Jahr 2021 zertifiziert wurden.

Weitere wesentliche Fakten

Weitere erwähnenswerte Fakten aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2021 von Bona umfassen:

Vor fünf Jahren wechselte Bona die Verpackung seines Klebeprodukts von Eimern zu einer Tubenverpackung namens "Sausages" (Würste). Im Jahr 2021 hat Bona seinen ökologischen Fußabdruck reduziert, indem es anstelle von Eimern Tubenverpackungen verwendet hat. In den letzten fünf Jahren hat Bona die Verwendung von mehr als 258.000 Eimern vermieden, wodurch 243.281 kg CO2 eingespart wurden.

2021 wurde ein innovatives ergonomisches Tool als neue Ergänzung zum Bona FlexiSand Pro System eingeführt. Der Bona ErgoEdge ist ein Maschinenaufsatz, der es Fußbodenverlegern ermöglicht, Ecken und Kanten eines Fußbodens effizient und glatt zu schleifen, ohne sich hinknien oder bücken zu müssen, wobei der Aufsatz an einer bestehenden, stehenden Maschine angebracht wird. Diese Innovation spart Zeit und ermöglicht ein ergonomischeres Arbeiten, während gleichzeitig ein erstklassiges Schleifen des Bodens gewährleistet wird.

Im Jahr 2021 brachte Bona mehrere neue Produkte auf den Markt, die alle mit Bonas Einsatz für eine umweltfreundlichere chemische Zusammensetzung formuliert wurden, einschließlich verbesserter Formulierungen für die Reinigungslösungen Bona Hardwood Floor und Bona Hard-Floor. Die Formulierungen sind auf Wasserbasis, biologisch abbaubar, erfüllen die Produktstandards der U.S. EPA und sind Safer Choice zertifiziert.

Seit 2016 arbeitet Bona mit "Hand in Hand" zusammen, einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die Armut mithilfe von Unternehmertum an der Basis bekämpft, um die Lebensqualität in drei Dörfern in Indien zu verbessern. Mit dem Village Upliftment Program der Organisation konnte Bona die Lebensbedingungen für Frauen und Kinder durch Bildung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze verbessern.

Über das Rahmenwerk des Nachhaltigkeitsberichts 2021 von Bona

Das fünfte Jahr in Folge berichtet Bona über die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens gemäß den schwedischen Gesetzen und Standards. Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 orientiert sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen und fasst die Nachhaltigkeitsangaben in den vier Bereichen Umwelt, soziale Bedingungen, Personal und Achtung der Menschenrechte sowie Korruptionsbekämpfung zusammen. Lesen Sie den vollständigen Bericht unter bona.com/sustainability

Über Bona

Bona ist ein familiengeführtes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für die Bereiche Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden anbietet. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen in der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Hartholzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für fast alle hochwertigen Bodenbeläge an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. Der Umsatz von Bona belief sich 2021 auf 3,1 Mrd. SEK (307 Mio. EUR). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartnern, 4 Produktionseinheiten und 600 Mitarbeitern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

