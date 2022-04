DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang sinkt im Februar um 2,2 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Februar schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 2,9 (Januar: 8,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Rückgang von 1,6 Prozent.

VP Bank: Mit vollen Auftragsbüchern in die Rezession

Die Auftragseingänge der deutschen Industrie werden wegen des Mangels an Rohstoffen und Vorprodukten nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, immer mehr zu einer Größe ohne praktische Relevanz. "Die Industrieproduktion war im vergangenen Jahr trotz der guten Auftragslage über weite Strecken ein Trauerspiel, mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich die Situation nochmals verschärft", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Die Industrieproduktion wird deshalb erneut mächtig ins Stocken geraten", schreibt Gitzel und bilanziert: "Wir müssen gerade lernen, dass die deutsche Wirtschaft auch mit proppenvollen Auftragsbücher in die Rezession rutschen kann."

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Februar um 1,4 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Februar gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag er kalenderbereinigt um 4,2 Prozent höher. Der für Januar gemeldete monatliche Anstieg von 1,8 Prozent wurde auf 1,6 Prozent revidiert.

Stimmung in Chinas Servicesektor auf tiefstem Stand seit zwei Jahren

Die Stimmung in Chinas Servicesektor ist wegen zahlreicher Corona-Ausbrüche in vielen Provinzen auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken. Der von Caixin Media Co ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 42,0 (Februar: 50,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Russische Kohle laut Importeuren bis Jahresende vollständig ersetzbar

Die deutschen Kohlenimporteure gehen davon aus, dass die russischen Kohleimporte von Deutschland bis zum Jahresende vollständig durch neue Lieferanten ersetzt werden können. "Die russische Steinkohle kann durch Kohle aus anderen Ländern wie USA, Südafrika, Australien, Kolumbien, Mosambik und Indonesien ersetzt werden", sagte Alexander Bethe, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Kohlenimporteure, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die EU-Kommission plant eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland. Dazu zählt auch ein Importstopp für Kohle.

Regierung will mit Osterpaket Ökostromausbau massiv beschleunigen - Kreise

Das Bundeskabinett wird am Mittwochvormittag ein umfangreiches Gesetzespaket beschließen, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien zu Wasser, Land und auf dem Dach massiv vorangetrieben werden soll. Das sogenannte "Osterpaket" umfasst nach Angaben aus Regierungskreisen 500 Seiten und stellt die "größte energiepolitische Novelle seit Jahrzehnten" dar. Viele Ziele aus dem Koalitionsvertrag werden in den fünf Gesetzesänderungen aufgegriffen, die nach der Kabinettsentscheidung noch einer Zustimmung im Bundestag bedürfen.

Impfpflicht-Befürworter im Bundestag einigen sich auf Impfpflicht ab 60

Im Streit um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht haben zwei Abgeordnetengruppen eine Einigung erzielt. Der gemeinsame Gesetzentwurf sieht ab Oktober eine Impfnachweispflicht für alle Menschen ab 60 Jahren vor, wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese mitteilte. Wiese zählte zur Gruppe der Befürworter einer Impfpflicht ab 18 Jahren, die ihr Vorhaben aufgegeben hatte. Nun sei ein Kompromiss mit der Gruppe erzielt worden, die eine optionale Impfpflicht ab 50 angestrebt hatte. Beide Gruppen hätten entschieden, ihre Gesetzentwürfe zusammenzuführen, erklärte Wiese.

Union will gegen Impfpflicht-Kompromiss der Ampel stimmen

Der neuerliche Vorstoß der Impfpflicht-Befürworter in den Ampelfraktionen für eine Impfpflicht ab 60 stößt auf Ablehnung in der Unionsfraktion. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, sagte der Bild-Zeitung: "Kurz vor Toresschluss kommen aus den Reihen der Ampel immer neue Vorschläge. Seriös ist das nicht." Sinnvoller sei, "wenn sie sich unserem Konzept anschließen". Das sei der eigentliche Kompromiss.

Lauterbach "kassiert" Freiwilligkeit bei Covid-Isolation wieder

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich nach scharfer Kritik nun doch gegen eine Freiwilligkeit bei der Isolation von Corona-Infizierten ausgesprochen. "Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Coronainfektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen", schrieb er auf Twitter. "Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich." Er erklärte weiter: "Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter."

USA wollen "jegliche neue Investition" in Russland verbieten

Die USA wollen am Mittwoch ein neues Sanktionspaket gegen Russland verkünden und dabei auch "jegliche neue Investition" in dem Land verbieten. Geplant sind zudem verschärfte Sanktionen gegen Finanzinstitutionen und staatliche Unternehmen in Russland sowie neue Strafmaßnahmen gegen russische Regierungsvertreter und deren Familien, wie am Dienstag aus informierten Kreisen verlautete. Die Sanktionen werden demnach in Abstimmung mit der EU und den anderen G7-Staaten verhängt.

US-Regierung verkauft an Taiwan Teile für Raketenabwehr für 95 Millionen Dollar

Die US-Regierung hat den Verkauf von Teilen für Raketenabwehrsysteme im Wert von 95 Millionen Dollar an Taiwan genehmigt. Das taiwanische Außenministerium erklärte, das Waffengeschäft werde dazu beitragen, die Insel gegen Chinas "anhaltende militärische Expansion und Provokation" zu schützen. Taiwan fühlt sich durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine bedroht, da es ebenfalls eine Invasion vom großen Nachbarn befürchtet.

UNO: Über 500 Kinder im Irak in fünf Jahren durch Minen getötet oder verletzt

Im Irak sind in den fünf vergangenen Jahren mehr als 500 Kinder durch Minen und nicht explodierte Sprengsätze getötet oder verletzt worden. Darauf haben das UN-Kinderhilfswerk Unicef und der UN-Minenräumdienst Unmas hingewiesen. Die Gefahren sind ein Erbe der verschiedenen kriegerischen Konflikte der vergangenen 50 Jahre im Irak.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.