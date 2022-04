Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Neue Sanktionen gegen Russland, Volkswagen setzt auf Profitabilität statt Masse und Intel stellt ab sofort Geschäfte in Russland ein. * DEUTSCHLAND/ENERGIE - Die Bundesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) bringt dafür heute Regierungskreisen zufolge ein umfangsreiches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...