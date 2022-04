Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Was macht die Fed? ++ Kion enttäuscht ++ Sixt setzt weiter auf Wachstum.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Technologiewerte haben am Mittwoch auf einen mögliche Verschärfungen des US-Geldpolitik mit deutlichen Abschlägen reagiert. Auslöser für den Kursrutsch war die Aussage von Fed-Vizechef Lael Brainard, der auf einer Konferenz in Minneapolis erklärte, die Inflationsbekämpfung habe Vorrang und es werde eine "Serie" von Zinserhöhungen folgen. Für viele teils hochverschuldete Technologieunternehmen sind steigende Zinsen eine massive Belastung. Braindard kündigte auch, dass die US-Notenbank ab Mai ihre Bilanzsumme verringern werde. Der Nasdaq 100 gab angesichts dieser Perspektive um 2,24 % auf 14.820 Punkte nach.

Auch die Standardwerte konnte sich dem Abwärtssog nicht entziehen: Der Dow Jones sank um 0,80 % auf 34.641 Punkte, während der S&P 500 mit einem Minus von 1,26 % bei 4.525 Punkten schloss. Heute Abend werden die Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Auch an den deutschen Börsen erhoffen sich die Marktteilnehmer davon weitere Hinweise über die US-Geldpolitik der nächsten Monate. Auch die geplanten neuen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die die EU vorbereitet, dürften die Unsicherheit weiter erhöhen. Der Dax eröffnete den Handel deshalb wenig überraschend mit einem Minus von 0,15 bei 14.404 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

