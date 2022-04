An der Börse geht das Warten auf positive Impulse inmitten sich verschlechternder wirtschaftlicher und geldpolitischer Rahmenbedingungen weiter. Die Anleger wissen für den Moment nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Auf der einen Seite bleiben Aktien aufgrund der extrem negativen Realzinsen - wie es immer so schön heißt - zwar alternativlos, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...