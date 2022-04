DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Prognose

EQUI.TS GmbH (06.04.2022) stuft Viscom AG Aktien auf HALTEN- 22er Guidance sieht zweistelliges Wachstum mit Potential für die Marge - Q1/22 wird stark - Strukturwandel treibt Nachfrage



Bei Viscom war der Geschäftsgang zum Jahresende FY21 beeindruckend. Die in 10/21 angehobene 21er Guidance wurde voll erreicht. Der Dividendenvorschlag lautet denn auch auf € 0,20/Aktie (FY20: € 0,00).



Die konjunkturellen Indikatoren aber mahnen zur Vorsicht. Dem steht als Positivfaktor die aktuell sehr lebhafte Nachfrage gegenüber, die sich aus einer Reihe von Kundengruppen mit hohem Investitionsdruck speist. Für FY22 sieht der Vorstand anhaltendes und profitables Wachstum. Bei Batteriefertigung und anspruchsvollerer Leistungselektronik, wie in der Halbleiterindustrie beschleunigen sich die Investitionen. Ferner laufen Investitionswellen im Zusammenhang mit der Digitalisierung (5G) bzw. der Elektrifizierung der Pkw-Flotten.; Viscom hat sich darauf eingestellt und wird davon profitieren.

Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der hohe Ordereingang und Bestellvorrat - liefern u.E. eine sehr solide Basis für einen erfreulichen Geschäftsgang im H1/22. Insbesondere Q1/22 dürfe "sehr stark" ausfallen, wies Q1/21 doch noch einen EBIT-Verlust von € -0,2 Mio. aus. Diverse Produktions- und Planungsherausforderungen schränken die Visibilität aber stark ein. Mit diesen Rahmenbedingungen muss u.E. auch zumindest bis Q3/22 gerechnet werden, wenn es gilt die Bestelllücke spätestens aufzufüllen.





Insgesamt scheint sich das Chance-/Risiko-Verhältnis eingetrübt zu haben, zumal die diversen Produktions- und Planungsherausforderungen - wie in der Vergangenheit erfolgreich - durch hohe Flexibilität beantwortet werden können.



Die Anlageempfehlung lautet Halten - sie wird durch eine zurückgekommene Peerbewertung gestützt.



