Zum 01.07.2022 wird Stefan Liebig neuer Leiter der Gothaer-Partnervertriebe und tritt in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH ein. Er folgt auf Ulrich Neumann, der sich einer neuen Herausforderung stellen will. Stefan Liebig übernimmt bei der Gothaer zum 01.07.2022 die Leitung der Partnervertriebe. Zeitgleich tritt er in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH ein. In beiden Positionen folgt er auf Ulrich Neumann, der sich einer neuen ...

