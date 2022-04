DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien zur Eröffnung wenig verändert

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen verändern sich am Mittwoch zur Eröffnung nur wenig. Der DAX legt 0,1 Prozent auf 14.432 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent auf 3.912 Punkte nach. "Die geplante neue Sanktionsrunde ist offensichtlich erst einmal eingepreist", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Ukraine-Krieg.

Sowohl die einzelnen Länder- als auch die Branchenindizes bewegen sich nur wenig. An der Gewinnerspitze stehen die Versicherer mit einem Plus ihres Branchenindex von 0,6 Prozent, dagegen gibt der Index der Autoaktien weitere 0,6 Prozent ab.

Im DAX leiden Delivery Hero und Hellofresh nach den jüngsten Erholungsschüben nun mit Abschlägen von gut 2 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Auf der anderen Seite ziehen Bayer um 0,7 Prozent an, RWE um 0,6 Prozent und SAP um ein halbes Prozent.

Dabei bleiben die Risiken fest im Blick: Neben dem Ukraine-Krieg verweisen Marktteilnehmer auch auf die steigenden Zinsen mit der strafferen Geldpolitik und die schwachen Vorlagen der asiatischen Märkte.

In Asien litten die Märkte zusätzlich zu den genannten Faktoren auch noch unter weiteren Corona-Ausbrüchen in China, mit denen sich die globalen Lieferkettenprobleme erneut verschärfen könnten. Der neue Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China für das Dienstleistungsgewerbe liegt bereits auf Rezessionsniveau, obwohl er anscheinend noch vor dem Lockdown in Shanghai erhoben worden ist.

Anleger bleiben vorsichtig - auch vor dem Notenbank-Protokoll

"Nur wenige sind bereit, unter so hoher Unsicherheit in großem Stil zu investieren", sagt Thomas Altmann von QC Markets. "Wie zuletzt so oft bei neuen Nachrichten lautet das Gebot der Stunde erst einmal Vorsicht", ergänzt er.

In den Blick geraten könnte neben weiteren Details zur neuen Sanktionsrunde das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend. Der Markt erhofft sich Aufschluss über das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen und des Abbaus der US-Notenbank-Bilanz.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.908,47 -0,2% -9,38 -9,1% Stoxx-50 3.775,78 -0,2% -6,81 -1,1% DAX 14.420,25 -0,0% -4,11 -9,2% MDAX 31.549,24 -0,0% -4,64 -10,2% TecDAX 3.353,32 +0,1% 2,46 -14,5% SDAX 14.545,72 -0,2% -25,07 -11,4% FTSE 7.607,54 -0,1% -6,18 +3,1% CAC 6.637,72 -0,1% -7,79 -7,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,64 +0,02 +0,82 US-Zehnjahresrendite 2,61 +0,05 +1,10 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:56 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0888 -0,2% 1,0893 1,0927 -4,2% EUR/JPY 134,97 +0,1% 135,03 134,81 +3,1% EUR/CHF 1,0173 +0,4% 1,0145 1,0146 -1,9% EUR/GBP 0,8335 -0,1% 0,8337 0,8331 -0,8% USD/JPY 123,94 +0,3% 123,95 123,38 +7,7% GBP/USD 1,3064 -0,1% 1,3066 1,3114 -3,5% USD/CNH (Offshore) 6,3718 -0,1% 6,3745 6,3751 +0,3% Bitcoin BTC/USD 45.444,88 -1,1% 45.382,34 45.765,59 -1,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,96 101,96 0% 0,00 +37,9% Brent/ICE 106,90 106,64 +0,2% 0,26 +39,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.918,70 1.923,69 -0,3% -4,99 +4,9% Silber (Spot) 24,27 24,34 -0,3% -0,07 +4,1% Platin (Spot) 969,95 971,75 -0,2% -1,80 -0,1% Kupfer-Future 4,74 4,80 -1,2% -0,06 +6,5% ===

April 06, 2022 03:33 ET (07:33 GMT)

