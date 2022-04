Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Studie

Sunrise UPC bietet den besten Kundendienst



06.04.2022 / 10:01



Sunrise UPC gewinnt den connect Mobilfunk-Hotline-Test 2022 (wie bereits im 2020).

Sunrise UPC setzt nicht nur beim Mobilfunknetz und Internet, sondern auch beim Kundendienst höchste Massstäbe, erreicht die Höchstnote «ÜBERRAGEND» und die höchste Punktzahl in der ganzen DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Das Fazit der connect-Redaktion: «Eine Glanzleistung!». «Für unsere Kundinnen und Kunden gehen wir die Extrameile. Die erneute Auszeichnung freut mich für die Mitarbeitenden, denen ich für die Top-Leistung herzlich danke. Und für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet diese Auszeichnung, dass sie sich jederzeit auf uns verlassen können», sagt André Krause, CEO von Sunrise UPC zum connect Mobilfunk-Hotline-Test. «Wie bei der Netzqualität markiert die Schweiz auch beim Service den Benchmark», hält die connect Redaktion fest. Und Sunrise UPC ist der Schweizer Telekomanbieter, der Benchmarks setzt: Als Testsieger des connect Mobilfunk-Hotline-Tests 2022 wird Sunrise UPC mit der Höchstnote «ÜBERRAGEND» ausgezeichnet und erreicht mit 476 von maximal 500 Punkten einen neuen Rekordwert. Mit dieser Leistung liess der Kundendienst von Sunrise UPC alle anderen Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hinter sich. Die Einzelheiten finden sich im connect Mobilfunk-Hotline-Test 2022. Mit seinem Hybrid-Fiber-Netz inklusive einem weltweit besten Mobilfunknetz versorgt Sunrise UPC zudem über 90% der Schweizer Haushalte mit Gigaspeeds. Sunrise UPC bietet das beste Internet (PC Breitband Benchmark 2021) der Schweiz. Das Sunrise UPC Mobilfunknetz ist das einzige Mobilfunknetz der Schweiz, das von connect 6-mal in Folge mit der höchsten Bewertung «ÜBERRAGEND» ausgezeichnet wurde. Dabei bietet Sunrise UPC gemäss connect Mobilfunk-Netztest bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten das schnellste und grösste 5G-Netz der Schweiz (Heft 1/2022). Mit ihrem hybriden Fiber-Netz, das Fest- und Mobilfunknetz kombiniert, ist Sunrise UPC die führende Breitband-Internet-Anbieterin der Schweiz. Pressemitteilung (PDF) Sunrise UPC

